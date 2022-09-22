疫情．最新｜兩位政府專家顧問先後確診　社交距離措施延續兩周

本港昨日（21日）新增5,687宗確診，四日連跌後稍反彈，較前一日多約100宗。染疫2歲男童仍然危殆，要插喉及用呼吸機。社交距離措施今（22日）起延續兩周至10月5日。



本港新冠疫情持續，繼港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇兩周前染疫後，另一政府專家顧問之一、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆回覆《香港01》查詢指自己確診新冠肺炎，正在家中隔離。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月20日平均值回落至0.8899，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

▼9月20日 油麻地西醫開2000張「免針紙」被捕▼



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▼9月21日 衞生署與警方聯合記者會促提防「衞生署」電騙▼



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▼9月21日 李家超、黃偉綸出席財經論壇▼



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▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



+ 27

▼2021年12月12日 新世界維港泳復辦▼



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▼9月10日起強制檢測公告▼



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▼9月21日 荃灣海過渡性房屋「仁濟軒」動土▼

