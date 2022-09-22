疫情．最新｜兩位政府專家顧問先後確診 社交距離措施延續兩周
撰文：劉夢婷 王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 呂穎姍 江麗盈 何瑞芬 葉海瀅 梁晉穎
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本港昨日（21日）新增5,687宗確診，四日連跌後稍反彈，較前一日多約100宗。染疫2歲男童仍然危殆，要插喉及用呼吸機。社交距離措施今（22日）起延續兩周至10月5日。
本港新冠疫情持續，繼港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇兩周前染疫後，另一政府專家顧問之一、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆回覆《香港01》查詢指自己確診新冠肺炎，正在家中隔離。
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