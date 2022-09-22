疫情．最新｜9.30起增荔枝角公園等4接種站　中山公園等3中心關閉

撰文：劉夢婷 王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 呂穎姍 江麗盈 何瑞芬 葉海瀅 梁晉穎
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本港昨日（21日）新增5,687宗確診，四日連跌後稍反彈，較前一日多約100宗。染疫2歲男童仍然危殆，要插喉及用呼吸機。社交距離措施今（22日）起延續兩周至10月5日。

本港新冠疫情持續，繼港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇兩周前染疫後，另一政府專家顧問之一、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆回覆《香港01》查詢指自己確診新冠肺炎，正在家中隔離。

昨日疫情總覽：

疫情．9.21｜單日確診止跌稍反彈　政府專家顧問劉宇隆確診
本地個案即時有效繁殖率9月20日平均值回落至0.8899，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

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【09:35】政府今日（22日）公布，將於9月30日增設四個新冠疫苗接種站，同日會關閉三個社區疫苗接種中心，以進一步改善各區疫苗接種點的分布網絡，並為市民提供更方便的疫苗接種服務。詳情如下：

1)增設「荔枝角公園社區疫苗接種站」為六個月或以上人士提供科興疫苗接種服務。接種站位於荔枝角公園游泳池對開空地，由9月30日起每日上午九時至下午六時提供服務。網上預約由明日（23日）上午九時開始，而六十歲或以上人士可以即場領取「即日籌」接種疫苗。

2)增設三個「私家診所新冠疫苗接種站」，由9月30日起提供科興（六個月或以上人士）和復必泰（十二歲或以上人士）疫苗接種服務，同樣由明日上午九時起接受網上預約。六十歲或以上人士可免預約即場領取「即日籌」 接種疫苗。

i)屯門置樂花園（心醫館）

ii)鰂魚涌康山道1號康怡廣場辦公大樓（莊雲葉醫生醫務所）

iii)中環雪廠街16號西洋會所大廈（海灣醫療）

3)位於中山紀念公園體育館、禮頓中心和香港紗廠的社區疫苗接種中心將提供服務至9月30日中午關閉。

2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站

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