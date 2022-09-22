《香港珍藏大展》開幕 展歷朝瓷器家具 三任前特首同台合照
撰文：江麗盈
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香港中華文化藝術推廣基金主辦「回歸⼆⼗五周年《香港珍藏⼤展》」今午（22日）舉行開幕禮，三任前特首均有出席，也是上任特首林鄭月娥卸任後首次出席公開活動，但她在典禮中未有致辭，活動後未有回應傳媒提問便離開。
《香港珍藏⼤展》今午在香港中央圖書館展覽廳進行開幕禮，三位前任特首，包括林鄭月娥、梁振英、及曾蔭權均有出席。
其中林鄭月娥及現為全國政協副主席的梁振英主禮，前特首曾蔭權在台下觀禮，三人在開幕禮完結時一同合照，但未有交流。林月娥在場內逗留近一小時參觀展覽，離開時未有回應記者提問。
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相關展覽由香港中華文化藝術推廣基金主辦、中國文學藝術界聯合會香港會員總會協辦，展出逾200組件來自各朝代的瓷器、及近100件明代及清代家具。
展覽於中央圖書館展覽館舉行，由9月23日至10月14日上午9時至下午8時免費開放予公眾，另會舉行導賞活動，料最多可為約7000名學生導賞。
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