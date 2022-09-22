東涌河首發現易危大鱗鰭鰕虎魚　惟下游水質持續偏差普遍受污染

位於東涌西南方的東涌河，是香港著名的生態景點，具有豐富的生物多樣性。環保團體綠色力量今（22日）公布，首次於大嶼山發現大鱗鰭鰕虎魚。據過往記錄，該魚只棲息於珠江口一帶水域，且於《中國脊椎動物紅色名錄》中列為易危。

綠色力量形容是次發現「令人欣喜」但指出東涌河下游普遍受污染，水質持續偏差，冀當局加強保育，防止生態環境退化。



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自2018年起，綠色力量展開「東涌河生態及水質調查」，記錄並監察東涌河盆中上游至下游的河道和河濱。

今次調查首次發現的大鱗鰭蝦虎魚，並在東涌河一帶記錄原生淡水魚類66種、兩棲類15種、爬行類17種、蜻蜓55種，以及維管束植物360種，並錄得多種具保育價值物種，包括瀕危的盧氏小樹蛙、屬國家二級保護動物的蟒蛇、易危的斑灰蜻、同屬易危的植物石梓。

河段生境、溪流群落狀況普遍退化

綠色力量助理教育及保育經理袁欣鈴表示，東涌河是本港碩果僅存的大型天然河流，從河源、河口至海灣仍大致保留天然面貌，具高生態和保育價值。但她提到，東涌新市鎮擴展計劃中，東涌西發展範圍剛好與東涌河下游河段重疊，憂東涌河河谷起翻天覆地的變化。

她又指，當局雖已進行大型河道生態復育工程，包括計劃保育東涌河，將東涌河東河下游近石榴埔一帶，復修後其大部分範圍納入「河畔公園」。然而，是次調查發現該河段的魚量非常少，顯示目前該河段生境和溪流群落狀況普遍退化。她強調，當局日後需要為該河段重建多樣化及複雜的水生境，才有望恢復河流生態。

袁欣鈴續指，調查結果亦反映未來「河畔公園」上游位置的水質污染問題嚴重。她提到，石門甲村有污水經雨水渠不斷排放到東涌河，在石門甲的污水排放口，污染物氨及氨氮濃度均超出環保署制定的「排放入內陸水域的流出物的標準」，相信是水質污染情況嚴重的主因，敦促當局需著力解決問題。