疫情．最新｜李家超今午3時半記者會　料交代放寬入境檢疫措施

撰文：王潔恩 林穎嫺 歐陽德浩 黃金棋 黃煦緻 呂穎姍 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎
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確診個案略反彈，本港周四（22日）新增5990宗確診，再回升至近六千宗，包括163宗輸入，累計2290名確診病人留醫，包括245宗新確診病人，累計49人危殆，多17人死亡。學校呈報746宗個案。
衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，相信疫情會回落，至於會回落到那一個水平，暫時未能估計，以往第五波前可做到清零，但過經歷第五波之後，就未必做到。

昨日疫情總覽：

疫情．9.22｜港增5990宗確診　日本10月11日開放旅客自由行
本地個案即時有效繁殖率9月20日平均值回落至0.866，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

▼9月22日　盧寵茂與官員接種第四劑科興疫苗及流感疫苗▼

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日本開關｜日本氣象株式會社公布最佳賞楓期　札幌最早11.6可賞楓

【14:23】日本宣布在10月11日起恢復免簽證自由行旅客入境，令港人可趕及今年的日本賞楓之旅。據日本氣象株式會社最新「2022紅葉預測」的賞楓期，最佳賞楓時間預計為11月下旬至12月上旬，但北海道札幌最早，可在11月6日欣賞到楓葉，如果想趕賞楓尾班車，12月10日仍可以到福岡欣賞楓葉。

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【13:15】行政長官李家超今日（23日）下午3時30分，在政府總部主持「應對疫情指導及協調組」記者會。

日本開關｜國泰機票升至1.2萬　香港快運：流量多預訂時間會較長

【12:36】日本公布會在10月11日起完全「開關」，恢復免簽證安排及不設每日入境旅客人數上限，推高港人遊日意欲。《香港01》今日（23日）比較多間航空公司10月的機票價格，發現多間航空公司飛日本的機票價格都較為高昂，普遍都比疫情前貴逾一至二倍，當中國泰航空10月中的東京來回經濟艙價位更升至逾12,000元，惟此仍無減一眾港人遊日的心，該航班的經濟艙已被搶購至只剩4個座位。

其中主打價格親民的廉航香港快運在中午時分更刊登告示，因網站流量增多有塞車情
況，導致航班搜索，預訂或接收訂單電郵的所需時間可能較長。

主打價格親民的廉航香港快運，在中午時分更刊登告示，指因網站流量增多，導致航班搜索，預訂或接收訂單電郵的所需時間可能較長。（HK Express航空公司網站截圖）
放寬入境｜香港已建防重症免疫屏障　何栢良：推「0+0」相當穩陣

【12:25】港大感染及傳染病中心總監何栢良早上在電台節目表示，從醫學角度，香港已產生防重症免疫屏障，用不同方面看香港現況，要放寬入境限制坙「0+0」都是「相當穩陣」。何栢良指，即使港府提出有30萬長者至今未接種疫苗，但他們亦可經加強檢測以早診斷及處方口服藥作處理，不應為小部份無打針的人而影響復常。

消息：特首李家超下午舉行記招　公布放寬入境檢疫措施

【11:34】消息指，政府最快今午召開記者會交代放寬入境檢疫措施。

旅遊及展覽業批太遲推0+7　復常落後外國　經濟危機才是最大敵人

【10:14】消息指，政府最快下周公布進一步放寬抵港檢疫安排，但旅遊業及展覽業代表今早（23日）在電台節目均表示，現在才準備推行「0+7」已經太遲，其中優質旅遊服務協會主席黃傑龍稱，不少國家易在半年至一年前已開始復常，本港目前最大的敵人並非疫情，而是經濟危機，認為通關政策不應只由醫務衞生局局長盧寵茂作主導，其他經濟相關的官員亦應該出手，社交距離措施等都有需要放寬。

香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡表示，新加坡今年有600至700個活動，國際性的大型活動都有60個，對比之下今年香港一個大型的國際活動都未曾舉辦，有在港舉行的水產展覽今年移師新加坡舉行，更表示來年都會繼續在新加坡舉行。

▼9月22日　勞工處舉行中高齡就業新里程招聘會▼

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▼9月22日　警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼

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▼9月22日　警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼

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▼9月22日　警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼

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▼9月20日　油麻地西醫開2000張「免針紙」被捕▼

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疫情｜增5990宗確診　多17患者亡　18間學校個別班別須停課一周歐家榮：疫情高峰期已過　惟今後未必能清零盧寵茂左右手齊打流感新冠針　適時公布放寬入境：任何方案都考慮增荔枝角公園等4個疫苗接種站　中山紀念公園等3個中心本月底關閉抗體高亦感染　劉宇隆不建議溝針：點樣打法、打四針都會確診三日前確診只現疲倦等輕症　劉宇隆建議香港先與國際通關港大研究：中藥雞血藤提取物可抑制新冠病毒　具開發預防藥物潛力招聘會｜七旬翁疫下失業　盼多找一份兼職幫補：身體頂唔順全職喇國泰人手荒　文件揭機師較疫前少三成　業界料或需到東南亞搶機師海洋公園山下免費園區項目流標　主席龐建貽：方案不算失敗

▼9月5日，元朗女西醫蔡淑梅開1.4萬張「免針紙」被捕▼

累計5醫生涉濫發「免針紙」被捕　元朗女西醫8個月內發逾1.4萬張警再拘3醫生涉濫發「免針紙」　另有8病人買免針紙被捕西醫戴港盛涉濫發「免針紙」　被控不誠實使用電腦罪周五提堂醫生涉濫發免針紙　歐家榮：好少人不適合打針　經醫健通監測異常市民圖以500元誘接種中心醫護提供假針紙　營運機構：已上報政府林哲玄高永文與多個醫護組織　譴責濫發新冠疫苗「免針紙」

▼7月25日　乘搭飛機返港人士在抵港層辦理前往檢酒店手續▼

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消息｜政府最快下周公布入境檢疫「0+7」安排　或10月初推行盧寵茂左右手齊打流感新冠針　適時公布放寬入境：任何方案都考慮0+7︱田北辰披露細節　核酸檢測兩小時有結果　中招毋須住竹篙灣通關｜林健鋒促盡快公布「0+X」方案　倡機票買一送一吸旅客譚耀宗促政府盡快公布放寬入境限制：香港不能太遲　冀最終0+0黃傑龍促港府交復常藍圖　生意不能靠小道消息：百業重啟需時馬時亨指0+7作用都不大　內外不通遲早浸死：不想全社會共赴黃泉

▼9月20日起強制檢測公告▼

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強制檢測｜納83幢大廈近期最多　半山豪宅君珀、觀塘凱滙等上榜確診大廈｜單日再增3093幢　赤柱Bluewater、大潭陽明山莊上榜匯璽、藍天海岸、南昌邨等多區屋苑污水陽性　港府派15.5萬快測包

▼9月22日　三位前特首出席《香港珍藏⼤展》開幕禮▼

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