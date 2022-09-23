疫情．最新｜李家超今午3時半記者會　料交代放寬入境檢疫措施

確診個案略反彈，本港周四（22日）新增5990宗確診，再回升至近六千宗，包括163宗輸入，累計2290名確診病人留醫，包括245宗新確診病人，累計49人危殆，多17人死亡。學校呈報746宗個案。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，相信疫情會回落，至於會回落到那一個水平，暫時未能估計，以往第五波前可做到清零，但過經歷第五波之後，就未必做到。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月20日平均值回落至0.866，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

▼9月22日 盧寵茂與官員接種第四劑科興疫苗及流感疫苗▼



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【14:23】日本宣布在10月11日起恢復免簽證自由行旅客入境，令港人可趕及今年的日本賞楓之旅。據日本氣象株式會社最新「2022紅葉預測」的賞楓期，最佳賞楓時間預計為11月下旬至12月上旬，但北海道札幌最早，可在11月6日欣賞到楓葉，如果想趕賞楓尾班車，12月10日仍可以到福岡欣賞楓葉。

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【13:15】行政長官李家超今日（23日）下午3時30分，在政府總部主持「應對疫情指導及協調組」記者會。

【12:36】日本公布會在10月11日起完全「開關」，恢復免簽證安排及不設每日入境旅客人數上限，推高港人遊日意欲。《香港01》今日（23日）比較多間航空公司10月的機票價格，發現多間航空公司飛日本的機票價格都較為高昂，普遍都比疫情前貴逾一至二倍，當中國泰航空10月中的東京來回經濟艙價位更升至逾12,000元，惟此仍無減一眾港人遊日的心，該航班的經濟艙已被搶購至只剩4個座位。



其中主打價格親民的廉航香港快運在中午時分更刊登告示，因網站流量增多有塞車情

況，導致航班搜索，預訂或接收訂單電郵的所需時間可能較長。

主打價格親民的廉航香港快運，在中午時分更刊登告示，指因網站流量增多，導致航班搜索，預訂或接收訂單電郵的所需時間可能較長。（HK Express航空公司網站截圖）

【12:25】港大感染及傳染病中心總監何栢良早上在電台節目表示，從醫學角度，香港已產生防重症免疫屏障，用不同方面看香港現況，要放寬入境限制坙「0+0」都是「相當穩陣」。何栢良指，即使港府提出有30萬長者至今未接種疫苗，但他們亦可經加強檢測以早診斷及處方口服藥作處理，不應為小部份無打針的人而影響復常。

【11:34】消息指，政府最快今午召開記者會交代放寬入境檢疫措施。

【10:14】消息指，政府最快下周公布進一步放寬抵港檢疫安排，但旅遊業及展覽業代表今早（23日）在電台節目均表示，現在才準備推行「0+7」已經太遲，其中優質旅遊服務協會主席黃傑龍稱，不少國家易在半年至一年前已開始復常，本港目前最大的敵人並非疫情，而是經濟危機，認為通關政策不應只由醫務衞生局局長盧寵茂作主導，其他經濟相關的官員亦應該出手，社交距離措施等都有需要放寬。



香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡表示，新加坡今年有600至700個活動，國際性的大型活動都有60個，對比之下今年香港一個大型的國際活動都未曾舉辦，有在港舉行的水產展覽今年移師新加坡舉行，更表示來年都會繼續在新加坡舉行。

▼9月22日 勞工處舉行中高齡就業新里程招聘會▼



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▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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▼9月20日 油麻地西醫開2000張「免針紙」被捕▼



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▼9月5日，元朗女西醫蔡淑梅開1.4萬張「免針紙」被捕▼



▼7月25日 乘搭飛機返港人士在抵港層辦理前往檢酒店手續▼



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▼9月20日起強制檢測公告▼



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▼9月22日 三位前特首出席《香港珍藏⼤展》開幕禮▼

