李子建獲任命為教大校長　明年9月1日生效：致力加強教師教育質素

香港教育大學早前表示，校長遴選委員會經過全球招聘後，正式推薦現任學術及首席副校長、 課程與教學講座教授李子建為下一任校長候選人。香港教育大學校董會今日（23日）通過任命李子建為下任校長，任期將於2023年9月1日起生效。



+ 1

李子建早年畢業於香港大學，其後取得英國牛津大學碩士學位，並於香港中文大學取得碩士、哲學博士及學位教師教育文憑。他的研究範圍包括課程與教學、環境教育與地理教育，以及學校改進等。他致力推動學術及文化交流，榮獲「聯合國教科文組織區域教育發展與終身學習教席」，並兼任「東南亞教育部長組織」研究員。

黃友嘉宣布新任命時表示，李子建為國際知名的教育學者，對教育充滿熱誠，是接任校長的最佳人選。（資料圖片）

校董會對李子建充滿信心 主席黃友嘉：接任校長最佳人選

教大校董會主席黃友嘉宣布新任命時表示，李子建為國際知名的教育學者，對教育充滿熱誠，是接任校長的最佳人選。而過去多年，李子建在教大的成就卓越，加上他對教大未來發展的願景、策略和方向，深信他定能帶領教大在新的階段邁步向前。

黃友嘉指出，校董會對李子建充滿信心，他將帶領教大實現多個策略發展目標，包括鞏固教大在教育領域的卓越領導地位，並致力提升研究實力和教師教育質素，以及促進與大灣區及世界各地的協作和交流等。

李子建稱將讓教大在教育及相關議題擔當先導角色

李子建則表示十分感謝校董會對他的信任，對於能夠接任校長一職感到與有榮焉。過去數年，全賴教大上下同心同德，讓大學得以茁壯成長，成績斐然。能夠在現任校長張仁良及歷任校長奠下的堅實基礎上繼續前行，是他的榮幸。

李子建續指，他將致力加強教師教育的質素，並進一步鞏固教大作為區內教育樞紐的地位，讓教大在教育及相關議題擔當先導角色，引領公眾討論。

張仁良則恭賀李子建，指他是一位敬業的教育家，更是備受尊崇的學者。（資料圖片）

校長張仁良則恭賀李子建，指他是一位敬業的教育家，更是備受尊崇的學者，又提到共事差不多十年，一直合作無間。衷心祝願李子建出任校長後事事順遂，帶領教大再創高峰。