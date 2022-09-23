日本開關｜日本氣象株式會社公布最佳賞楓期　札幌最早11.6可賞楓

日本宣布在10月11日起恢復免簽證自由行旅客入境，令港人可趕及今年的日本賞楓之旅。據日本氣象株式會社最新「2022紅葉預測」的賞楓期，最佳賞楓時間預計為11月下旬至12月上旬，但北海道札幌最早，可在11月6日欣賞到楓葉，如果想趕賞楓尾班車，12月10日仍可以到福岡欣賞楓葉。



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疫情前，不少港人在秋季都會特意到日本看楓葉，惟疫情持續，過去兩年港人只能到元朗大棠「止癮」，不過隨著日本宣布通關，港人終於可以到日本賞楓了！據日本氣象株式會社在9月1日公布第一次「2022紅葉預測」的賞楓期，並估計從北海道到鹿兒島的全國約 700 個觀賞地點的紅葉（楓樹）和黃葉（銀杏樹）的最佳觀賞日期。

日本氣象株式會社預計，日本北部10月份氣溫將高於正常水平，而9月份及11月份氣溫均接近正常水平，故預計其秋葉季節將與平年相似，山區最佳賞花時間為9月下旬至11月中旬，平原地區為10月中旬至11月下旬。如果想早點去日本看紅葉，則可以到北海道札幌，最佳觀賞日期為在11月6日。

據日本氣象株式會社在9月1日公布第一次「2022紅葉預測」的賞楓期，並估計從北海道到鹿兒島的全國約 700 個觀賞地點的紅葉（楓樹）和黃葉（銀杏樹）的最佳觀賞日期。（日本氣象株式會社網頁）

至於日本東部，預計9月份至10月份氣溫均略高於正常水平，11 月份氣溫將接近正常水平，故秋葉季節將與平年相似，山區最佳賞花時間為10月下旬至12月上旬，平原地區為11月中旬至12月中旬。如想到大阪及東京購物，則可以選擇11月下旬的時間，順道在最佳觀賞日期欣賞楓葉。

日本西部的紅葉季節將在正常情況下或更晚，因其9月至10月的氣溫將高於正常水平，而11月份氣溫才接近正常水平，故預料山區最佳賞花時間為10月下旬至12月上旬，平原地區為11月下旬至12月中旬。如果想趕賞楓尾班車，則可以到福岡，其最佳觀賞日期為最遲在12月10日。

另外，日本氣象株式會社亦預計了黃葉（銀杏樹）的最佳觀賞日期，與各地最佳觀賞紅葉的時間相若，大部分均為11月下旬，北海道札幌最早在11月５日就可以欣賞到最佳的黃葉，最遲的最佳觀賞期在仙台為11月29日。