0+3｜貿發局歡迎　主席林建岳冀黃碼抵港人士首3日可參觀公眾展覽

港府今（23日）公布進一步放寬入境檢疫安排，由下周一（9月26日）起海外及台灣來港者人境檢疫由目前「3+4」改為「0+3」，即取消在指定酒店檢疫三日要求，改為家居醫學監察，期間檢測陰性可上班上學，但需出示24小時內快速檢測陰性結果。香港貿易發展局主席林建岳表示，希望持黃碼抵港人士可在3天醫學監察期間參加公眾展覽，而下月起將有多項行業會議及貿易展覽準備就緒，助企業復甦和經貿增長。



▼9月23日 李家超公布9.26起入境檢疫變「0+3」▼



貿發局將加大力度海外宣傳

貿發局主席林建岳表示，政府進一步放寬入境檢疫安排可平衡公眾健康與經濟復蘇，讓香港與世界聯通；並指業界亦期望可以盡快恢復大灣區、以及內地其他地區的交流互通。

林建岳還表示，希望持黃碼的抵港人士在3天醫學監察期間，除了可參加商貿（B2B）展覽外，亦可參加公衆展覽；並期望國際商旅及跨境往來能夠盡早回復正常。

▼9月23日 政府公布「0+3」四大防疫新措施「0+3」▼



新檢疫安排利好在港行業會議及貿易展覽

貿發局將於10月13日至16日舉行「五大秋季科技展」涵蓋行業包括電子、資訊科技、燈飾、戶外用品等，並提供嶄新融合展覽模式「展覽+」(Exhibition Plus)，無縫連繫實體貿易展覽和網上採購平台，同時提供線上商貿配對服務（Click2Match），以及線上線下研討會及論壇，全天候協助中小微企接觸環球買家，捕捉疫後新商機。

在推廣服務業方面，貿發局每年舉辦多個大型國際會議，當中包括今年11月與特區政府合辦的第二屆「亞洲醫療健康高峰論壇」、「亞洲物流航運及空運會議」，以及12月的亞洲知識產權營商論壇等，連繫環球業內翹楚，共同探討相關產業的前景與商機。

貿發局舉辦的第一屆亞洲醫療健康高峰論壇。（資料圖片/何柏佳攝）

貿發局向初創及中小企繼續提供各方面的協助及資訊 ，詳情可瀏覽貿發局網頁。