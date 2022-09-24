疫情．最新｜堅尼地城泓都一座50人未遵從強檢　32人共罰款32萬元

本港昨日（23日）新增5,387宗確診，包括156宗輸入，多12人死亡。學校呈報552宗個案。行政長官李家超昨日（23日）公佈，下周一（9月26日）起入境檢疫安排改為「0+3」。政府亦取消旅客在登機前提交核酸檢測要求以快測代替。另外，取消未完成接種疫苗香港居民不能登機返港限制，來港易、回港易亦會取消限額，適用於內地所有地方及澳門。

「0+3」實施後，政府取消檢疫酒店，訪港人士可回家或在自選的住宿酒店進行三日醫學監察，期間可外出，但有核酸檢測要求。抵港人士在機場接受檢測後，無須等結果，可回家或前往自選住宿酒店，以等待核酸檢測結果，期間會被派發黃碼三天，到第三天如檢測結果陰性，會獲改發藍碼，解除黃碼限制。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月22日平均值回落至0.866，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂在9月23日記者會上發表的簡報圖表。

▼8月26日 醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會▼



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▼8月30日 衞生署醫管局疫情記者會▼



▼9月3日 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮主持疫情記者會▼



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▼ 9月8日 政府疫情記者會公布疫苗通行證降至5歲▼



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▼9月23日 李家超公布9.26起入境檢疫變「0+3」▼



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【12:58】政府今日（24日）派員到堅尼地城泓都1座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動今日上午約八時開始，至上午約十一時結束。是次行動共檢查了402名受檢人士。當中，50人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中32人發出了10,000元定額罰款通知書。

【11:48】政府下周一起放寬入境檢疫限制至0+3 ，財經事務及庫務局長許正宇今日（24日）出席電台節目時表示，商界對於放寬檢疫十分歡迎，認爲是推動與國際聯通的一大步，至於下一步措施則要再審視數據、抗疫能力，例如打針率等。另外，他又提到下月將發放第二階段電子消費券，預期有150億元資金將注入經濟體。

【11:26】澳門行政長官賀一誠今日在記者會（24日）宣布，昨通過與內地電子簽注問題，恢復電子簽證，並將恢復內地團赴澳門旅行安排。賀指，內地出境遊已停近3年，目前評估恢復旅行團需時至少1個月籌備，現需與內地旅行社及有關方面商討，料最快11月有旅行團赴澳。至於電子簽證則料於10月尾至11月初落實。

至於香港方面放寬入境檢疫至「0+3」，賀一誠被問到會否有條件與香港討論通關。賀強調，目前香港旅客入境澳門的7+3防疫安排不變，與內地相關防疫方針相同，他解釋，目前澳門無條件作任何改變，因要與內地方面方針相同，才可得到恢復內地團及電子簽注的安排。他又指，不評論香港放寬入境檢疫政策，有關地區政府是按當地需求作決定，至於澳門政府，評估內地客源最重要，按澳門所需而向中央作相關請求。

【09:45】政府昨日（23日）宣布，下星期一（26日）早上6時起入境檢疫政策將由「3+4」改為「0+3」。港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅出席電台節目時表示，支持政府決定，認為是「好好的決定」，有助經濟旅遊恢復，同時措施亦有好好的醫學數據支持。



孔又認為，只要未來入境確診個案的比例，維持在整體確診個案的5%以下，加上本地確診數字回落至1000至2000宗水平，預料數星期後可進一步放寬入境政策，如「0+0」。他又指，如確診個案維持在5,000宗以下，本地防疫要求亦有機會再放寬，首先是食肆及結婚擺酒等處所再無人數限制。他又認為，當局亦可研究縮短或取消家居隔離，改為每日或隔日核酸檢測，並配合每日快測，盡快常態化。

孔繁毅認為，只要入境確診個案的比例維持在整體確診個案的5%以下，就可以在數個星期後改為「0+0」。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

▼9月23日 醫務衞生局局長在記者會簡報圖表▼



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【09:00】日本政府在昨日(22日)宣佈放寬外國旅客10月11日起自由行，入境旅客更可免檢疫隔離，加上港府今日（23日）宣布下周一起入境檢疫放寬至「0+3」，不少熱愛外遊的港人終可一過旅遊癮。

在疫情爆發將近3年期間，日本這個港人最愛的外遊點，亦有不少變化。不少旅客既希望到「東京一轉」，又可能想環遊大阪。《香港01》為讀者整合，東京、大阪在最近新開的6大新景點，方便讀者在「返鄉下」前做好準備。

▼9月23日 入境檢疫變「0+3」吸引市民到旅行社查詢▼



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▼日本自由行賞京都紅葉▼



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▼9月23日 入境檢疫變「0+3」找換店即現人龍▼



▼9月20日起強制檢測公告▼

