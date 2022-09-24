疫情．最新｜澳門恢復內地團赴澳遊　賀一誠：港人入境7+3不變

撰文：林穎嫺 黃金棋 呂穎姍 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎
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本港昨日（23日）新增5,387宗確診，包括156宗輸入，多12人死亡。學校呈報552宗個案。行政長官李家超昨日（23日）公佈，下周一（9月26日）起入境檢疫安排改為「0+3」。政府亦取消旅客在登機前提交核酸檢測要求以快測代替。另外，取消未完成接種疫苗香港居民不能登機返港限制，來港易、回港易亦會取消限額，適用於內地所有地方及澳門。
「0+3」實施後，政府取消檢疫酒店，訪港人士可回家或在自選的住宿酒店進行三日醫學監察，期間可外出，但有核酸檢測要求。抵港人士在機場接受檢測後，無須等結果，可回家或前往自選住宿酒店，以等待核酸檢測結果，期間會被派發黃碼三天，到第三天如檢測結果陰性，會獲改發藍碼，解除黃碼限制。

昨日疫情總覽：

疫情．9.23｜入境檢疫放寬至0+3　日本自由行上搜查榜首
本地個案即時有效繁殖率9月22日平均值回落至0.866，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）
醫務衞生局局長盧寵茂在9月23日記者會上發表的簡報圖表。

▼8月26日　醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會▼

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▼8月30日　衞生署醫管局疫情記者會▼

▼9月3日　衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮主持疫情記者會▼

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▼ 9月8日　政府疫情記者會公布疫苗通行證降至5歲▼

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▼9月23日　李家超公布9.26起入境檢疫變「0+3」▼

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0+3︱許正宇：商界歡迎放寬檢疫安排　是推動與國際聯通的一大步

【11:48】政府下周一起放寬入境檢疫限制至0+3 ，財經事務及庫務局長許正宇今日（24日）出席電台節目時表示，商界對於放寬檢疫十分歡迎，認爲是推動與國際聯通的一大步，至於下一步措施則要再審視數據、抗疫能力，例如打針率等。另外，他又提到下月將發放第二階段電子消費券，預期有150億元資金將注入經濟體。

【11:26】澳門行政長官賀一誠今日在記者會（24日）宣布，昨通過與內地電子簽注問題，恢復電子簽證，並將恢復內地團赴澳門旅行安排。賀指，內地出境遊已停近3年，目前評估恢復旅行團需時至少1個月籌備，現需與內地旅行社及有關方面商討，料最快11月有旅行團赴澳。至於電子簽證則料於10月尾至11月初落實。

至於香港方面放寬入境檢疫至「0+3」，賀一誠被問到會否有條件與香港討論通關。賀強調，目前香港旅客入境澳門的7+3防疫安排不變，與內地相關防疫方針相同，他解釋，目前澳門無條件作任何改變，因要與內地方面方針相同，才可得到恢復內地團及電子簽注的安排。他又指，不評論香港放寬入境檢疫政策，有關地區政府是按當地需求作決定，至於澳門政府，評估內地客源最重要，按澳門所需而向中央作相關請求。

0+3︱孔繁毅︰如確診數回落　輸入個案無反彈　料數星期後可改0+0

【09:45】政府昨日（23日）宣布，下星期一（26日）早上6時起入境檢疫政策將由「3+4」改為「0+3」。港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅出席電台節目時表示，支持政府決定，認為是「好好的決定」，有助經濟旅遊恢復，同時措施亦有好好的醫學數據支持。

孔又認為，只要未來入境確診個案的比例，維持在整體確診個案的5%以下，加上本地確診數字回落至1000至2000宗水平，預料數星期後可進一步放寬入境政策，如「0+0」。他又指，如確診個案維持在5,000宗以下，本地防疫要求亦有機會再放寬，首先是食肆及結婚擺酒等處所再無人數限制。他又認為，當局亦可研究縮短或取消家居隔離，改為每日或隔日核酸檢測，並配合每日快測，盡快常態化。

孔繁毅認為，只要入境確診個案的比例維持在整體確診個案的5%以下，就可以在數個星期後改為「0+0」。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

▼9月23日　醫務衞生局局長在記者會簡報圖表▼

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日本自由行｜東京大阪疫情期間添新景點　六大新景點一文看清

【09:00】日本政府在昨日(22日)宣佈放寬外國旅客10月11日起自由行，入境旅客更可免檢疫隔離，加上港府今日（23日）宣布下周一起入境檢疫放寬至「0+3」，不少熱愛外遊的港人終可一過旅遊癮。

在疫情爆發將近3年期間，日本這個港人最愛的外遊點，亦有不少變化。不少旅客既希望到「東京一轉」，又可能想環遊大阪。《香港01》為讀者整合，東京、大阪在最近新開的6大新景點，方便讀者在「返鄉下」前做好準備。

0+3一文看清｜醫學監察點任揀　7日4核檢　外出限制登機要求一覽入境0+3｜港府公布下周一生效　取消上機前48小時核酸檢測要求入境0+3｜檢疫酒店9.26清晨6時成歷史　客人可即走　機場交通加密0+3｜盧寵茂：疫情達頂點有回落跡象　公院可恢復8成非緊急服務0+3｜特區護照預約辦證網頁塞爆　推介兩大不用預約方法及費用0+3｜英國航空12.19起每日飛倫敦香港　IATA冀下一步全取消檢疫0+3｜貿發局冀准黃碼人士參觀公眾展覽　旅發局料會吸引商務旅客

▼9月23日　入境檢疫變「0+3」吸引市民到旅行社查詢▼

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日本自由行｜國泰、港航將加密往來日本班次　11月可飛沖繩及札幌日本自由行｜縱橫遊網站流量飆升　來回機票連5晚酒店收$5600日本自由行｜東瀛遊籲速買機票　円跌遊日好時機︰拉麵都係50幾蚊日本自由行｜氣象株式會社公布最佳賞楓期　札幌最早11.6可賞楓日本自由行｜國泰機票升至1.2萬　香港快運：流量多預訂時間較長放寬入境｜香港已建防重症免疫屏障　何栢良：推「0+0」相當穩陣

▼日本自由行賞京都紅葉▼

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疫情記者會周日起再度暫停　以新聞稿取代　張竹君歐家榮退回幕後疫情｜增5387宗確診　多12人死　4間普通科門診恢復部分服務西醫戴港盛涉濫發免針紙被控　疑涉3千病人賺1200萬　准10萬保釋港酒店業疫前七成為內地客　冀與內地通關　引入創新技術省成本旅遊及展覽業批太遲推0+7　復常落後外國　經濟危機才是最大敵人澳門疫情｜消費券計劃下派8000元生活補貼　每日使用上限300元

▼9月23日　入境檢疫變「0+3」找換店即現人龍▼

政界首批0+3受惠者　容海恩周日返港住少兩晚酒店｜政壇諸事町入境0+3｜田北辰料兩三周後「0+0」　指「0+3」對旅客仍然不便李家超讚浙江聯合會深耕細作　陳仲尼樂見「0+3」：超出意料0+3一片叫好聲　跨黨派再叫價全面開關　A4聯盟促社交距離同放寬0+3勢掀外遊潮　姚栢良籲港人忍多陣：團費機票貴　一時難恢復入境0+3｜外遊限制大鬆綁　一文看清港台日韓四地檢疫措施

▼9月20日起強制檢測公告▼

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強制檢測｜66幢上榜　東區沙田佔最多　泓都、天晉彗鑽海上榜確診大廈｜新增2842幢　涉山頂加列山道洋房、歷史建築約道13號麗晶花園、馬鞍山中心等31屋苑及大廈污水陽性　港府派22萬快測包
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