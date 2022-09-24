0+3｜特區護照預約網仍擠塞　市民為外遊到入境處辦證︰9秒9搞掂

港府昨日（23日）公布放寬入境措施安排，在下周一(26日)起，實施入境「0+3」檢疫政策，市民外遊回港後亦毋須於檢疫酒店隔離。放寬入境檢疫安排消息一出，除航空公司訂票網頁擠塞，就連政府預約辦理特區護照網站亦出現擠塞，截至今日(24日)中午，情況仍然持續。

今早在灣仔入境處辦事處，就有不少市民親身到場輪候辦理換特區護照手續，有市民坦言，為準備短期內外遊為護照續期，對於能去旅行感興奮。有市民直指，到入境處親身辦證，比網上預約更快。



新冠疫情肆虐三年，港人難以外遊，不少人特區護照即使已過期，亦尚未換證。根據入境處資料，現時流通的有效特區護照逾520萬本，另外有90多萬本在2020年起已過期。入境檢疫措施終於宣布放寬，昨日政府一站通網站預約申請旅行證件的網頁，亦即時出現網路「大塞車」，網頁顯示「目前的用户眾多，請稍後再試」。截至今日中午12時，「塞車」情況仍然持續。

(網站截圖)

目前入境處在灣仔入境處總部及七間分區辦事處，設有「申請證件服務站」，市民可以自助形式遞交特區護照申請（點擊查八處地址）。若市民使用「申請證件服務站」，並無需預約，亦不設配額。市民可以自助「一條龍」形式提交申請，包括輸入申請資料、免費即場拍攝照片、付款等。付款方式有易辦事（EPS）、八達通、轉數快。

今早灣仔入境處總部，陸續有市民選擇親身到場為特區護照續期，其中申請證件服務站就長期有約10人的人龍出現，但隊伍流動的速度都快，市民不用等太久就可到服務站的螢幕前辦理。至於辦事處內辦證櫃位則未算太多人。

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市民張先生︰網上預約系統擠塞 親身辦證更快

市民張先生與伴侶，今日到灣仔入境處，透過自助機辦證。張認為，網上預約系統從今晚起一直擠塞 ，「啲人想預約都無」，認為親身前來辦理會比網上預約還快，而且有「申請證件服務站」自助機，護照續期就更順利。

另一市民張先生亦表明，「因為想去旅行」但護照已過期，專程到場辦理換證。他說，對於放寬入境檢疫後，能離港外遊感到很興奮，最想去的地點包括韓國及泰國，至於日本就因機票太貴，而有所猶豫。他認為，今早入境處辦理特區護照櫃位的手續順利，幾乎不需等待「9秒9搞掂」。

另一到場辦理特區護照的市民張小姐也認為，檢疫措施改為「0+3」，對香港人而言，是非常高興的消息。她認為，大家在疫情期間留港已久，終於可以岀外旅行。她又指，今日很多人親身到入境處辦理申請護照手續，證明大家都想去旅行，而入境處辦理手續的櫃位都很順利。

五大方法申請申請護照

入境處資料顯示，現時若要申請護照，可選擇親身遞交、郵遞、投遞、使用「申請證件服務站」，或在互聯網或入境處流動應用程式申請。

1．親身遞交：

在個別情況下，申請人必須親身遞交申請，包括原有的特區護照已損毀；遺失護照或無法提供護照；需更改護照上的個人資料。

未有預約人士，職員會根據即場的配額制度提供服務，先到先得，直至滿額為止。

2．使用網上或APP申請：

若在互聯網或入境處流動應用程式申請，申請人必須可親身往指定入境事務處辦事處、中國駐外國的使領館或駐內地辦事處領取護照。

3．使用申請證件服務站：

若市民使用「申請證件服務站」，並無需預約，亦不設配額。「申請證件服務站」設在灣仔入境處總部及七間分區辦事處，可以自助形式遞交特區護照申請。（點擊查八處地址）

透過「申請證件服務站」，市民可以自助「一條龍」形式提交申請，包括輸入申請資料、免費即場拍攝照片、付款等。付款方式有易辦事（EPS）、八達通、轉數快。

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4．郵遞：

申請人可將申請郵寄至：香港灣仔告士打道七號 入境事務大樓四樓 入境事務處 旅行證件及國籍（申請）組

5．投遞：

除因遺失、損毁、殘破、無法使用舊護照或更改護照上的個人資料而需換領護照的申請外，申請人可以在辦公時間內，前往任何一間辦理旅行證件申請的入境事務辦事處，將申請放入投遞箱內。