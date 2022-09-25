疫情．最新｜入境檢疫0+3周一生效 確診及死亡數今起新聞稿公布
撰文：王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 黃煦緻 葉海瀅 葉泳心
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香港疫情持續趨向平穩回落，衞生防護中心今日（25日）起暫停舉行了八個多月的每日疫情記者會，每日確診及死亡數等疫情數據，將改以新聞稿等方式發放。
香港昨日（24日）新增5190宗確診，包括152宗輸入，多7人死亡，累計2114名確診病人留院，包括201宗新入院，累計41人危殆。臨別秋波，衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，感謝市民兩年多以來的忍耐及合作，冀市民繼續堅持及努力：「希望我哋大家都可以過返一啲比較正常嘅生活。」不過她承認已難做個案清零：「𠵱家睇落新冠病情可能會同我哋並存。」
另外，入境檢疫安排改為「0+3」明日（26日）清晨起生效，政府亦取消旅客在登機前提交核酸檢測要求以快測代替。另外，取消未完成接種疫苗香港居民不能登機返港限制，來港易、回港易亦會取消限額，適用於內地所有地方及澳門。
昨日疫情總覽：
▼9月24日 張竹君及關慧敏主持最後一次430疫情記者會▼
▼9月24日 有市民到旺角銀行中心旅行社查詢「0+3」後外遊團▼
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▼9月24日 灣仔入境處有不少市民到場辦理特區護照▼
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▼入境事務處總部及七個分區辦事處裝設「申請證件服務站」▼
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▼日本自由行賞京都紅葉▼
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▼9月24日 蔡若蓮及楊何蓓茵到學校「谷針」▼
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▼9月23日 李家超公布9.26起入境檢疫變「0+3」▼
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0+3︱孔繁毅︰如確診數回落 輸入個案無反彈 料數星期後可改0+00+3｜旅行社查詢遊日等候需時 有市民願花一萬買機票東京過聖誕0+3︱國泰推國泰里賞航班 9.26起以里數換大阪、仁川等八地機票0+3｜特區護照預約櫃台辦證難 市民到入境處辦證︰9秒9搞掂特區護照續期｜自助服務站免預約 地址、必備文件、申請8步教學0+3首航｜港航台北航班延4小時飛 9.26清晨抵港乘客免住隔離酒店0+3︱許正宇：商界歡迎放寬檢疫安排 是推動與國際聯通的一大步
▼9月23日 政府公布「0+3」四大防疫新措施「0+3」▼
▼9月23日 醫務衞生局局長在記者會簡報圖表▼
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張竹君、歐家榮430記者會今告別 第五波以來持續8個多月細數點滴張竹君臨別感謝市民忍耐 冀續堅持努力：新冠病情可能同我哋並存疫情｜調整後新冠死亡人數突破萬 共五波疫情至今累計10106人死蔡若蓮到學校疫苗接種日兼打第四針 楊何蓓茵再籲家長帶子女打針澳門疫情｜內地赴澳旅行團料11月復辦 港人入境維持「7+3」檢疫體育盛事無回頭？楊德強：香港一向受歡迎 未來復辦機會好多許正宇下周訪菲 趁亞行開會推銷疫後規劃：讓國際金融中心更響
▼9月20日起強制檢測公告▼
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強制檢測｜增80地點 君臨天下、漾日居、浪澄灣、大埔廣場等上榜確診大廈｜增2,949幢 涉The Mount Austin、加多近山、嘉亨灣等葵盛西邨、福來邨等5區7公共屋邨污水陽性 房署派19.5萬快測包堅尼地城泓都50人無強檢 32人被票控罰款 庫房「進帳」32萬元警聯同地政署觀塘突擊查派對房間 33人遭票控
▼9月24日 紀律部隊步操大匯演全採用中式步操▼
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