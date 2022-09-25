疫情．最新｜入境檢疫0+3周一生效　確診及死亡數今起新聞稿公布

香港疫情持續趨向平穩回落，衞生防護中心今日（25日）起暫停舉行了八個多月的每日疫情記者會，每日確診及死亡數等疫情數據，將改以新聞稿等方式發放。



香港昨日（24日）新增5190宗確診，包括152宗輸入，多7人死亡，累計2114名確診病人留院，包括201宗新入院，累計41人危殆。臨別秋波，衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，感謝市民兩年多以來的忍耐及合作，冀市民繼續堅持及努力：「希望我哋大家都可以過返一啲比較正常嘅生活。」不過她承認已難做個案清零：「𠵱家睇落新冠病情可能會同我哋並存。」



另外，入境檢疫安排改為「0+3」明日（26日）清晨起生效，政府亦取消旅客在登機前提交核酸檢測要求以快測代替。另外，取消未完成接種疫苗香港居民不能登機返港限制，來港易、回港易亦會取消限額，適用於內地所有地方及澳門。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月23日平均值回落至0.866，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂在9月23日記者會上發表的簡報圖表。

▼9月24日 張竹君及關慧敏主持最後一次430疫情記者會▼



▼9月24日 有市民到旺角銀行中心旅行社查詢「0+3」後外遊團▼



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▼9月24日 灣仔入境處有不少市民到場辦理特區護照▼



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▼入境事務處總部及七個分區辦事處裝設「申請證件服務站」▼



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▼日本自由行賞京都紅葉▼



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▼9月24日 蔡若蓮及楊何蓓茵到學校「谷針」▼



+ 4

▼9月23日 李家超公布9.26起入境檢疫變「0+3」▼



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▼9月23日 政府公布「0+3」四大防疫新措施「0+3」▼



▼9月23日 醫務衞生局局長在記者會簡報圖表▼



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▼9月20日起強制檢測公告▼



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▼9月24日 紀律部隊步操大匯演全採用中式步操▼

