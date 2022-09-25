疫情．最新｜衞生署公布新增3897宗確診個案　多10名患者死亡

香港疫情持續趨向平穩回落，衞生防護中心今日（25日）起暫停舉行了八個多月的每日疫情記者會，每日確診及死亡數等疫情數據，將改以新聞稿等方式發放。衞生署公布今日新增3,897宗確診，包括117宗輸入，總數較昨日才四分一，另多10人死亡。



另外，入境檢疫安排改為「0+3」明日（26日）清晨起生效，政府亦取消旅客在登機前提交核酸檢測要求以快測代替。另外，取消未完成接種疫苗香港居民不能登機返港限制，來港易、回港易亦會取消限額，適用於內地所有地方及澳門。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月23日平均值回落至0.866，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

【17:07】衞生署衞生防護中心今日起改以新聞稿交代疫情，過去24小時新增3,780宗本地確診個案，當中包括1,084宗核酸檢測陽性個案以及2,696宗快速測試陽性個案；新增117宗檢測陽性輸入個案，當中包括107宗核酸檢測陽性及10宗快速抗原測試陽性個案。即新增3,897宗，較昨日少約1,000宗。

昨日再多10名患者死亡，累計死亡人數增至10,116人。醫管局補充稱，10名死者為6男4女，年齡介乎61至92歲，當中1人居於院舍。死亡個案接種疫苗紀錄方面，5人已打三針、3人打了二針、1人打了一針，1人沒有打針紀錄。

衞生署公共衞生化驗服務處於９月16日至22日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.2%及85.5%（七天移動平均比例）。

醫務衞生局局長盧寵茂在9月23日記者會上發表的簡報圖表。

【17:02】政府今日（25日）公布因應四區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉及大埔新興花園、屯門邁亞美海灣、大坑勵德邨、紅磡黃埔新邨等，當區的民政事務處將會陸續向居民、清潔員工和物業管理員工派發合共約20萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【11:10】政制及內地事務局今日聯同秀茂坪警區和衞生署在九龍灣麗晶花園12座進行執強制檢測法行動。行動今日上午約8時開始，至上午約11時結束。行動共檢查了約269名受檢人士。當中，三人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中三人發出了10,000元定額罰款通知書。

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