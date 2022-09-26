疫情．最新｜0+3首日抵港旅客感興奮　孔繁毅促兩三周後轉0+0

香港新冠病毒疫情持續回穩，昨（25日）新增確診宗數降至4,000宗以下，本地及輸入個案為3,897宗，按日減少約四分一，相隔約兩個月再次回落至3,000宗水平，另多10名患者死亡。



今日（26日）早上6時起入境檢疫安排改為「0+3」，從外國及台灣抵港人士毋須再人住指定檢疫酒店，而是可回家或自選酒店作醫學監察三日，期間疫苗通行證會轉為黃碼，不能進入食肆等主動核查處所。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月24日平均值回落至0.809，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

【11:54】「0+3」檢疫安排今日（26日）早上6時起措施，從外國及台灣抵港最終毋須再入住指定檢疫酒店，連日來不少港人考慮出外旅遊。東瀛遊執行董事禤國全於港台節目表示，自宣布「0+3」後，連日來不少人查詢，旅行社需排隊，有過百人報團。不過他亦指，現時主要是到日本旅行，其他地區強差人意，而且由於航班較疫情前少，來往日本東京的機票隨時貴一倍，一般需4,000至6,000元。

有人歡喜有人愁，另邊廂酒店業則對「0+3」未感樂觀。酒店業主聯會經理陳媛妍表示，失去檢疫酒店的生意之餘，市民亦可能用消費券買機票外遊，未能受惠新一輪消費券，Staycation的人數亦可能減少，估計少兩三成生意。

【11:12】「0+3」檢疫安排今日（26日）早上6時起措施，從外國及台灣抵港最終毋須再入住指定檢疫酒店。政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今早於港台節目表示，假如兩三周內疫情未見反彈，有條件實施「0+0」的檢疫安排，入境接受核酸檢測，之後獲得陰性結果後，便直接轉為「藍碼」。他又認為，食肆人數上限、圍封強檢及污水檢測等都可以取消。至於口罩令，他認為當世衞宣布新冠病毒成為風土病，大約明年的春、夏季，身處室外就毋須戴口罩。



港大感染及傳染病中心總監何栢良於商台節目表示，已有條件實施「0+0」，不過認為要維持疫苗通行證，現時策略是防重症，並非斬斷傳播鏈，過往經驗可見，即使實施嚴厲防疫措施，病毒最終都會流入社區，只是拖遲傳入時間。

入境檢疫由今日（26日）起放寬至「0＋3 」，對旅遊業或是喜訊一則，惟疫情期間依賴本地客人的餐飲業，卻擔憂會進一步受壓。五個飲食業商會昨日聯署去信特首李家超及醫務衞生局局長盧寵茂，要求當局放寬社交距離措施。



香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（26日）接受電台訪問，坦言餐飲業正處於疲弱階段，在現行措施下，預計業界由現時至年尾，生意額會再有10%至15%跌幅，呼籲政府盡快放寬防疫限制及推出「0＋0」。

【09:24】香港今早（26日）6時起放寬入境檢疫安排至「0+3」，旅客登機前只需提供快測陰性結果，抵港後接受核酸檢測毋須等候結果，便可自行乘坐交通工具離開機場，香港機場抵港層終於回復旅客人來人往的畫面。首班在新措施後抵港的航班來自台北，旅客都表示檢測過程順利，更有人表示非常掛念香港，對於「0+3」安排感興奮，對於不用住隔離酒店是回復人身自由。

▼9月25日強制檢測公告大廈名單▼



醫務衞生局局長盧寵茂在9月23日記者會上發表的簡報圖表。

▼9月25日 機場檢疫酒店分流站最後一日運作▼



+ 9

▼9月25日 外遊市民增多令機場離境層「人氣」回升▼



+ 1

▼9月24日 張竹君關慧敏主持最後一次430疫情記者會▼



▼9月24日 有市民到旺角銀行中心旅行社查詢「0+3」後外遊團▼



+ 6

▼9月24日 灣仔入境處有不少市民到場辦理特區護照▼



+ 2

▼9月23日 政府公布「0+3」四大防疫新措施「0+3」▼



▼9月23日 醫務衞生局局長在記者會簡報圖表▼



+ 10

▼9月20日起強制檢測公告▼

