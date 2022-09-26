兒童醫療開支沉重兩成家庭年花逾三千　六成受訪者盼設兒童醫療券

兒童醫療負擔日益沉重，一項調查顯示，有20%受訪者指過去一年兒童醫療開支花費達3,000元以上，為家庭帶來沉重財政壓力。63.8%受訪者贊成設立兒童醫療券，另有71.9%受訪者認同本港應加強公私營醫療合作。

負責調查的政黨倡議，參考長者醫療券的運作模式，研究增設「家庭醫療券」及「兒童醫療券」，每年各注資1,000元及2,000元，又建議加強公私營協作，包括資助市民前往私家診所求醫，亦可外判更多非緊急服務予私營醫療機構。



民建聯家庭事務委員會倡議，參考長者醫療券的運作模式，研究增設「家庭醫療券」及「兒童醫療券」。(民建聯提供)

民建聯家庭事務委員會上月成功訪問744名18歲或以上市民，當中194名受訪者家中有未滿18歲家庭成員。調查結果顯示，76.7%受訪者的孩子曾於過去一年使用公營醫療服務，主因與收費較平有關（26.9%），餘下26.1%沒有尋求公營醫療服務的受訪者則指，主因是輪候時間過長（54.2%）。調查又反映，有逾半受訪者輪候公立醫院專科門診長達六個月以上。

兒童醫療開支方面，有20%受訪者指過去一年花費達3,000元以上，有20.9%人表明為家庭帶來沉重財政壓力。63.8%受訪者贊成政府設立兒童醫療券，71.9%受訪者認同本港應加強公私營醫療合作。

民建聯倡議政府參考長者醫療券的運作模式，研究增設「家庭醫療券」及「兒童醫療券」，每年各注資1,000元及2,000元。他們又建議公立醫院加強公私營協作，資助市民前往私家診所求醫，亦可外判更多非緊急服務予私營醫療機構，向更多私家醫生購買基層醫療服務，進一步資助較穩定的病人到私營醫療機構跟進，減輕基層家庭的醫療負擔，並舒緩公營醫療壓力。

民建聯又建議優化「學生健康服務」及增設學童驗眼及配眼鏡津貼等，為兒童提供更完善的醫療服務。