保良局嬰兒組爆虐兒事件　有職員涉推跌至少六名幼童　已報警處理

童樂居虐兒案發生未滿一年，本港留宿育嬰園再驚爆幼童受虐醜聞，情況儼如童樂居事件翻版2.0。消息指，保良局嬰兒組近日發生懷疑職員虐兒事件，據了解，有員工涉粗暴對待最少六名幼童，包括將其在軟墊上推跌，機構已報警處理，社署亦已接獲通報。

保良局回覆查詢時證實事件，指一名仍在試用期的幼兒工作員，涉多次推倒一名兩歲幼兒，翻查該名員工其他當值期間的閉路電視片段，再發現曾涉對另外5位1-3歲幼兒作出粗魯的行為，包括在軟墊上推跌幼兒。保良局指，已將這些懷疑個案呈交警方調查，並會繼續翻查閉路電視片段。



翻查保良局官網，保良局嬰兒組主要收容初生至3歲因家庭問題而缺乏成人適當照顧的幼兒，合共提供55個名額。(保良局官網截圖)

全港僅兩機構提供留宿育嬰園服務 即童樂居及保良局嬰兒組

社署資料顯示，現時共有兩個機構提供留宿育嬰園服務，分別是香港保護兒童會「童樂居」，以及今次涉事的保良局嬰兒組。保良局嬰兒組主要收容初生至3歲因家庭問題而缺乏成人適當照顧之幼兒，合共提供55個名額，並有註冊社工提供個案跟進及輔導服務，另有醫生定期到局為病童診病。

翻查資料顯示，保良局嬰兒組今年二月仍有刊登招聘廣告，列明住宿幼兒工作員職位要求，包括照顧0-3歲幼兒起居飲食，亦需協助編寫和推行幼兒年度計劃，設計日常活動及教案、環境佈置，選購物資、照顧患病幼兒，必須24小時輪班工作。保良局嬰兒組另於今年6月亦有招聘庶務員及出勤員，包括需帶幼兒外診等。

社署抽查始發現

消息指，保良局嬰兒組近日發生懷疑職員虐兒事件，據了解，有員工涉向五名幼兒作出粗魯行為，包括在軟墊上推跌幼兒，機構已報警處理，社署亦已接獲通報。

保良局回覆查詢時證實事件，指社會福利署於9月16日進行例行抽查時，發現一名兩歲幼兒於局內嬰兒組遭一位幼兒工作員多次推跌在軟墊上，社署要求保良局跟進。

受不恰當對待幼兒已送院檢查

保良局指，在覆檢有關閉路電視記錄後，認為有關行為粗魯及不恰當，故立即將該名在試用期內的員工停職，並不予續約。與此同時，相關幼兒已被安排入院詳細檢查，現時身體無恙並已出院返局。保良局亦指，已與幼兒家屬溝通及交代事件。

至少另對5名1至3歲幼兒作出粗魯行為

保良局發言人指，事件已交予警方跟進調查，包括進一步翻查該名員工其他當值期間的閉路電視片段，調查涉事員工有否作出其他不恰當行為。截至現時，已發現該名員工於當日對另外5位1-3歲幼兒曾作出粗魯的行為，主要是在軟墊上推跌幼兒，保良局已將這些懷疑個案呈交警方調查，亦會繼續翻查閉路電視片段，如有發現其他不恰當行為，定必嚴肅跟進。為慎重起見，保良局已安排臨床心理學家支援相關幼兒。

保良局強調，對任何不恰當對待幼兒的行為零容忍，會嚴肅處理，絕不姑息。該機構指，該名員工的不恰當行為，為一直關愛幼兒的服務團隊帶來打擊，強調其他員工均感到難過，亦同時再次提醒員工保護兒童的要點。

發言人指，一直定期安排員工進行培訓，提醒員工照顧幼兒時應有的照顧和保護兒童操守，並設有清晰指引及整全機制監察服務，期望住宿兒童得到妥善照顧。

保良局嬰兒組出現虐兒事件。(資料圖片)

香港保護兒童會「童樂居」去年底爆出虐待兒童事件，震驚全城。社署其後成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，提出多項改善建議，包括社署的督導組至少每12個月要到幼兒院舍巡查六次，期間會抽查閉路電視紀錄；另有服務質素小組突擊探訪。另外，除建議增加幼兒工作員、社工、護士、臨床心理學家等人手，也提出引入院長登記制度，以確保能及早察覺懷疑受虐待或被忽略兒童的情況。

▼保護兒童會「童樂居」發生員工涉虐兒醜聞▼



不過，強制舉報懷疑虐兒個案機制立法則尚處於準備階段，行政長官李家超本月初表示，政府會盡快完成諮詢和立法工作，勞福局局長孫玉菡則預計，當局最快明年上半年向立法會提交條例草案。