疫情．最新｜疫苗通行證降至5歲　安心出行已更新可加8同行人士

香港新冠病毒疫情持續回穩，昨（26日）新增確診4,034宗，另多12名患者死亡。港府調整入境檢疫安排，昨日起改為「0+3」，從外國及台灣抵港人士毋須再入住指定檢疫酒店，可選擇回家或自選酒店作醫學監察三日，期間疫苗通行證會轉為黃碼，不得進入食肆等主動核查處所。

消息指，創新科技及工業局已準備推出新功能，照顧者可在其手機上的「安心出行」，一併加入「老幼弱傷殘針卡」以供出示，適用5至15歲兒童及青少年、65歲或以上長者和行動不便的傷殘人士。當局最快今日公布詳情及更新功能。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月25日平均值維持在0.809，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日▼



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【12:30】安心出行流動程式今午推出更新版本，可以加入最多8名同行人士的「疫苗通行證」資料，程式並不會記錄同行人士的出行紀錄。

更新版本提醒，每個疫苗通行證要確保姓名和身分證明文件號碼要完全一致。所謂同行人士只限三類獲豁免使用安心出行「疫苗通行證」資料：

（a）65歲或以上和15歲以下的人士；

（b）殘疾人士；及

（c）其他就此事宜獲政府或政府授權機構認可的人士。

【12:13】政府今早（27日）派員於大埔大埔廣場宜興閣查核受檢人士有否執行日前的強檢要求，行動共檢查180人，當中四人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中兩人發出了10,000元定額罰款通知書。

是次行動由機電工程署聯同大埔警區和衞生署進行，由上午約8時30分開始，至上午約11時30分結束。

【10:06】政府昨日（26日）起將入境檢疫限制放寬至「0+3」，餐飲業界日前發出聯署聲明指憂慮「0+3」將令港人外出旅遊消費，加劇結業潮及裁員潮。稻苗飲食專業學會主席徐汶緯今日在電台節目表示，預料「0+3」和疫苗通行證下降至5歲以上小童，將會打擊餐飲業界生意，業界正研究為有關群體推出外賣優惠吸客。

他促請政府盡快追上國際社會的步伐，取消不必要的防疫限制，包括將旅客檢疫措施放寬至「0+0」，亦即連醫學監察的3天都取消，不合時宜的「安心出行」和量體溫等防疫措施亦應告別，以令社會盡快走上復常之路。

【09:10】香港新冠疫情有回穩趨勢，加上入境檢疫改0+3，市面一片漸呈安心感覺。不過，新冠以外，香港兒科醫學會會長葉柏強指，社會目前更要關注季節性流感情況，他解釋，由於過去兩年多學童上實體課時間少，加上新冠疫情下防疫加強、大家「乾淨咗」，令流感數字少，同時令流感疫苗接種數字大減。葉憂慮，社會接觸流感病毒的機會減少下，預計今年冬季或有大型季節性流感爆發，籲家長盡快安排幼童接種流感疫苗。

▼9月25日港大醫學院、香港醫院藥劑師學會等組織建議盡早為幼童接種流感疫苗▼



▼9月25日 機場檢疫酒店分流站最後一日運作▼



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▼9月25日 外遊市民增多令機場離境層「人氣」回升▼



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▼9月24日 有市民到旺角銀行中心旅行社查詢「0+3」後外遊團▼



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【04:26】入境檢疫「0+3」周一（26日）起實施，抵港人士毋須再入住指定檢疫酒店，不過第八輪檢疫酒店名單上共有62間酒店參與，原定在10月31才日結束。醫務衞生局表示，政府按合約要向參加酒店在未來30日支付「包底」費用，只要酒店入住率不足一半便會受惠。

醫務衞生局表示，由2020年12月第一輪起到今年2月第六輪結束，政府向酒店合共發放約一億元資助，目前仍在處理今年3月及以後的資助申請。

酒店最低房價7成或600元（以較低者為準）X（50% - 實際入住率）X 房間數目

▼9月24日 灣仔入境處有不少市民到場辦理特區護照▼



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▼9月20日起強制檢測公告▼

