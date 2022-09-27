全球流感與新冠個案現「黃金交叉」　家庭醫生收過百預約打流感針

新冠肺炎疫情下，港人都帶上口罩，令過去兩年多無再出現冬季流感高峰期。不過，隨著全球開始放寬入境限制，根據世界衞生組織全球定點監測流感陽性比率顯示，今年7月已出現「黃金交叉」， 即流感比率高過新冠肺炎病毒比率。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，現時難以預料今年冬季流感高峰期會否在本港再現，但認同對流感的免疫屏障已大幅下降，「如果今年流行的是H3流感病毒，就很大機會有爆發。」家庭醫生林永和則表示，今年接種流感疫苗比上年踴躍，現時已收到過百宗的預約，建議市民如想去旅行可早點打針。



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新冠肺炎疫情下，港府實施了不少的社交距離措施，令本港過去兩年無再出現冬季流感高峰期。不過，隨著社交距離措施逐步放寬，冬季流感或會再次爆發。據世界衞生組織全球定點監測流感陽性比率顯示，今年7月出現「黃金交叉」， 即流感比率高過新冠肺炎病毒比率，相信國際社會逐漸復常及解取防疫措施有關。

根據世界衞生組織全球定點監測流感陽性比率顯示，今年7月出現「黃金交叉」， 即流感比率高過新冠肺炎病毒比率。(何栢良醫生提供)

由於本港過去兩年無再出現冬季流感高峰期，流感接種數字亦有少許下降。2021/22季度截至今年7月1 日，已逾有122萬受資助的人士有接種流感疫苗，與未有新冠肺炎前的2019/20季度的132萬受資助的人士已打流感疫苗相比少逾10萬人。

當中6個月大至未滿6歲的兒童接種數字有明顯下降，較2019/20季度跌逾一10%，而6歲至未滿12歲的兒童及65歲或以上人士都接種率都跌了逾5%。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，本港過去兩年因新冠肺炎疫情不時停課加上口罩令，故令流感未有在冬季爆發。他又指，現時難以預料冬季流感高峰期會否在本港再現，但參考澳州及紐西蘭，兩地都曾與香港般採取嚴謹的防疫措施，相關地區在「開關」後都有爆發流感。

他認同本港兩年半沒有流感高峰期，對流感的免疫屏障大幅下降，「如果今年流行的是H3流感病毒，就很大機會有爆發。」他鼓勵市民接種流感疫苗，提醒疫苗要在接種兩星期後才可發揮其功用，而部分地區亦較早會有流感高峰期，「北美在11月至12月便開始高峰期，故如想去那裏旅行的港人便最好在10月打針。」

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，本港過去兩年因新冠肺炎疫情不時停課加上口罩令，故令流感未有在冬季爆發。（資料圖片／黃舒慧攝）

2022／23年度「季節性流感疫苗學校外展」及「院舍防疫注射計劃」將於9月29日展開，而「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」則於10月6日開始。

家庭醫生林永和表示，雖然「疫苗資助計劃」仍未開始，但今年接種流感疫苗比上年踴躍，現時已收到過百宗的預約，甚至比預約接種新冠肺炎疫苗多，亦有收到有港人因想去旅行而預約打針。他建議，3歲以下的兒童應盡快接種流感疫苗，因他們為「新冠後出生的一代」，首次感染流感的徵狀都會較重，嚴重或會出現腦炎等併發症。

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