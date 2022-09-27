612基金涉未註冊　辯方質疑賭王治喪會有否註冊　官裁定表證成立

天主教榮休樞機陳日君、藝人何韻詩等6名與612人道支援基金相關人士，涉未有在指定期限申請註冊或豁免註冊社團的案件，今（27日）在西九龍法院續審。女督察指從未收612基金的相關社團註冊，辯方律師卻問她，賭王何鴻燊前年去世時，其治喪委員會名是否有註冊為社團，主任裁判官嚴舜儀質疑此問題和本案有何關連，又指如何演繹什麼是社團，會留待陳詞時才處理。辯方之後亦未有再追問。裁判官下午聽完控方舉證後，裁定6名被告表證成立。



被控違社團條例

6名被告為陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩、施城威。首5名被告為基金的信託人，第六被告則為基金的秘書處總幹事。他們各否認一項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」的傳票控罪，指他們於2019 年7 月16 日至2021 年10 月31 日，在香港作為「612 人道支援基金」的本地社團幹事，沒有在指明限時內遵從香港法例第151 章《社團條例》第5(1)條的規定。

案中6名被告。(詳看下圖)

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辯方指存款多屬細金額

國安處警長蔡健章接受辯方盤問，他負責涉案銀行帳戶及稅務紀錄，辯方指612基金使用的銀行戶口，總存款共4.5億多元。辯方指，以逾10萬筆交易計算，平均每筆約4000元，蔡指未有計算，但同意當中有500元、1000元、10000元等不同金額存款。辯方續指，大部份存款屬小額，10萬元以上的存款，其總額少於900萬元。蔡則指他未曾分類，並不清楚。

何鴻燊於2020年過身後，其後人有成立治喪委員會籌備葬禮等事宜。

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辯方問賭王治喪委員會有否註冊

高級督察龔伊琳作供，並在警察牌照課工作，她指任何本地社團成立後，需於時限內註冊，提交社團名稱、佔用地址和三名幹事的資料等。而直至本年6月17日，未有「612 人道支援基金」和「反送中受傷被捕者人道支援基金」的註冊或豁免註冊。辯方問及，賭王前年去世，其治喪委員會名是否有註冊為社團，主任裁判官嚴舜儀質疑此問題和本案有何關連，又指如何演繹什麼是社團，則留待陳詞處理。

案件編號：WKS 4829-4834/2022