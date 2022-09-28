疫情．最新｜政制局副局長胡健民快測陽性　正按衞生署指引隔離

撰文：王潔恩 林穎嫺 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 黃煦緻 呂穎姍 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎
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本港新冠肺炎疫情持續放緩，昨日（27日）新增確診3,667宗確診，再次回落至4,000宗以下；留院病人也減至約2,000人，不過仍有43名病人危殆及42名病人嚴重。5至11歲兒童由本周五（30日）起，也需要出示疫苗通行證才可進入需主動核查的處所，如食肆和公共圖書館等。

警方昨日再拘捕一名涉嫌濫發「免針紙」的醫生，暫共計七名，當局向取得有關「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」的2萬名市民發出「最後通牒」，其「免針紙」由10月12日起一律無效。

昨日疫情總覽：

疫情．9.27｜新增確診3667宗　安心出行程式准加長幼針卡
本地個案即時有效繁殖率9月26日平均值維持在0.809，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

五張圖教你添加同行者針卡至「安心出行」

由七名涉嫌濫發「免針紙」醫生所發出的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，將於10月12日起失效。

【11:55】多個政府部門今早（28日）到將軍澳新寶城2座進行執法行動，查核了269名受檢人士，當中七人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，政府向其中三人發出10,000元定額罰款通知書。
是次行動由商務及經濟發展局聯同知識產權署、投資推廣署、將軍澳警區和衞生署聯合行進行，行動由上午約8時30分至上午約11時30分結束。

高官染疫︱政制局副局長胡健民快測陽性　9.26最近一次返工

【11:36】政制及內地事務局副局長胡健民快速測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。胡健民最近沒有外遊紀錄，前日(26日)最後一次上班，政府表示，他工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，包括每日進行快測。

胡健民。（資料圖片）
免針紙｜逾2萬張涉濫發10.12失效　資科辦將更新掃描器阻進入食肆

【10:04】政府昨晚（27日）公布，目前有7名私家醫生因涉嫌濫發醫學豁免證明書，被警方拘捕，他們合共發出的2萬多張仍在有效期醫學豁免證明書將不獲接納，相關「免針紙」會由10月12日起失效。巿民如持有相關私家醫生所簽發的醫學豁免證明書，可按需要諮詢其他醫生，以確定是否適合接種新冠疫苗，或可繼續獲得醫學豁免。

助理政府資訊科技總監張宜偉今日（28日）表示，會根據衞生署名單，更新處所的「驗證二維碼掃描器」，防止市民憑涉事「免針紙」進入表列處所，期望能清晰告知市民二維碼已失效。

▼9月22日　警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼

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安心出行更新｜無需證明同行者親屬關係　針卡暫無紅黃碼下月更新

【09:40】「疫苗通行證」適用年齡周五（30日）降至5歲，「安心出行」昨日（27日）已加入新功能，市民可同時儲存最多八名同行人士「疫苗通行證」。助理政府資訊科技總監張宜偉今日表示，市民將同行子女、長者或殘疾人士的針卡，加入其安心出行，便可與同行者一同進入食肆等處所，無須證明雙方有親屬關係，雖然現階段同行者針卡未能顯示為「紅黃碼」，但處所仍可識別對方有沒有打齊針，預料下月將會再更新程式加入相關功能，以方便識別。

▼9月26日　入境檢疫「0+3」實施首日▼

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▼9月26日　入境檢疫「0+3」實施首日機場情況▼

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▼8月9日　安心出行黃紅碼實施首日對食肆影響不大▼

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消費券｜10.1派第二筆　一文看清可否用來訂酒店機票

【07:00】【消費券/PayMe /BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】消費券第二期第二筆將於10月1日派發，合資格市民可收到3,000元（非八達通）或2,000元（拍八達通）。

本周一（26日）起入境檢疫放寬至「0+3」，返港毋須住指定檢疫酒店，加上日本由10月11日起恢復免簽疫入境旅遊，刺激港人外遊意欲。消費券是否適用預訂機票及酒店？旅行社、航空公司或旅遊網站，又能否收取消費券？下文將詳盡解釋。

▼9月24日　有市民到旺角銀行中心旅行社查詢「0+3」後外遊團▼

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李家超：實施0+3變動大　警惕若有人不守規矩難再放寬措施0+3｜李家超：若疫情走勢符預期　會逐步給予其他活動更多空間政圈風聲｜行會中人倡提供口服藥供外遊市民傍身　官員專家齊落閘0+3｜總商會料約1成商務活動流失　籲盡快放寬至「0+0」吸引回流張宇人斥有人扮業界代表　反駁0+3影響餐廳生意：噏得出就噏深圳強化外防輸入　李家超：正面態度看逆隔離　須符深圳檢測要求

▼9月25日　外遊市民增多令機場離境層「人氣」回升▼

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深水埗65歲醫生涉濫發免針紙被捕　每張索價3000至5000元不等涉濫發免針紙被捕西醫林定儀　消息指父為港大醫學院前院長林兆鑫7醫生涉濫發逾2萬張免針紙被捕　港府︰相關免針紙10月12日起失效9.30起實施　疫苗通降至5至11歲需打兩針　安心出行可加同行人士全球回歸　港暫仍清零　專家：口罩令助抗流感　籲三歲以下快打針安心出行｜圖文解構如何加入兒童疫苗通行證　一鍵即掃多張針卡安心出行｜更新後可加入8名同行人士疫苗通行證　包括長者及幼童0+3｜外傭公會料40%僱主仍訂賓館隔離　供應增外傭薪金降至5000元流感｜兒科醫學會預料冬季有大型爆發　籲家長盡快為幼童接種疫苗小童疫苗通行證｜周五降至5歲　飲食業憂生意減　倡0+0撤安心出行

▼9月20日起強制檢測公告▼

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強制檢測｜79幢大廈上榜　涉維景灣畔麗港城等　大埔村屋罕有上榜都會駅、彩明苑、嘉福邨及天平邨等污水呈陽性　籲三區19萬人快測0+3｜首日機場錄4527人入境　港人按周增16.4%　外地訪客反跌8.3%0+3｜外傭公會料40%僱主仍訂賓館隔離　供應增外傭薪金降至5000元0+3｜政府煞停指定檢疫酒店需續包底30日　首六輪共發放1億元資助疫情｜增3667宗確診　6人離世　多15患者病情危殆或嚴重全球流感與新冠個案現「黃金交叉」　何栢良籲港人外遊先打流感針
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