疫情．最新｜確診宗數持續回落 疫苗通行證周五擴至兒童
撰文：王潔恩 林穎嫺 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 黃煦緻 呂穎姍 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎
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本港新冠肺炎疫情持續放緩，昨日（27日）新增確診3,667宗確診，再次回落至4,000宗以下；留院病人也減至約2,000人，不過仍有43名病人危殆及42名病人嚴重。5至11歲兒童由本周五（30日）起，也需要出示疫苗通行證才可進入需主動核查的處所，如食肆和公共圖書館等。
警方昨日再拘捕一名涉嫌濫發「免針紙」的醫生，暫共計七名，當局向取得有關「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」的2萬名市民發出「最後通牒」，其「免針紙」由10月12日起一律無效。
昨日疫情總覽：
五張圖教你添加同行者針卡至「安心出行」
▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日▼
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▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場情況▼
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▼8月9日 安心出行黃紅碼實施首日對食肆影響不大▼
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【07:00】【消費券/PayMe /BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】消費券第二期第二筆將於10月1日派發，合資格市民可收到3,000元（非八達通）或2,000元（拍八達通）。
本周一（26日）起入境檢疫放寬至「0+3」，返港毋須住指定檢疫酒店，加上日本由10月11日起恢復免簽疫入境旅遊，刺激港人外遊意欲。消費券是否適用預訂機票及酒店？旅行社、航空公司或旅遊網站，又能否收取消費券？下文將詳盡解釋。
▼9月24日 有市民到旺角銀行中心旅行社查詢「0+3」後外遊團▼
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李家超：實施0+3變動大 警惕若有人不守規矩難再放寬措施0+3｜李家超：若疫情走勢符預期 會逐步給予其他活動更多空間政圈風聲｜行會中人倡提供口服藥供外遊市民傍身 官員專家齊落閘0+3｜總商會料約1成商務活動流失 籲盡快放寬至「0+0」吸引回流張宇人斥有人扮業界代表 反駁0+3影響餐廳生意：噏得出就噏深圳強化外防輸入 李家超：正面態度看逆隔離 須符深圳檢測要求
▼9月25日 外遊市民增多令機場離境層「人氣」回升▼
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深水埗65歲醫生涉濫發免針紙被捕 每張索價3000至5000元不等涉濫發免針紙被捕西醫林定儀 消息指父為港大醫學院前院長林兆鑫7醫生涉濫發逾2萬張免針紙被捕 港府︰相關免針紙10月12日起失效9.30起實施 疫苗通降至5至11歲需打兩針 安心出行可加同行人士全球回歸 港暫仍清零 專家：口罩令助抗流感 籲三歲以下快打針安心出行｜圖文解構如何加入兒童疫苗通行證 一鍵即掃多張針卡安心出行｜更新後可加入8名同行人士疫苗通行證 包括長者及幼童0+3｜外傭公會料40%僱主仍訂賓館隔離 供應增外傭薪金降至5000元流感｜兒科醫學會預料冬季有大型爆發 籲家長盡快為幼童接種疫苗小童疫苗通行證｜周五降至5歲 飲食業憂生意減 倡0+0撤安心出行
▼9月20日起強制檢測公告▼
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強制檢測｜79幢大廈上榜 涉維景灣畔麗港城等 大埔村屋罕有上榜都會駅、彩明苑、嘉福邨及天平邨等污水呈陽性 籲三區19萬人快測0+3｜首日機場錄4527人入境 港人按周增16.4% 外地訪客反跌8.3%0+3｜外傭公會料40%僱主仍訂賓館隔離 供應增外傭薪金降至5000元0+3｜政府煞停指定檢疫酒店需續包底30日 首六輪共發放1億元資助疫情｜增3667宗確診 6人離世 多15患者病情危殆或嚴重全球流感與新冠個案現「黃金交叉」 何栢良籲港人外遊先打流感針