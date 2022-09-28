疫情．最新｜確診宗數持續回落　疫苗通行證周五擴至兒童

本港新冠肺炎疫情持續放緩，昨日（27日）新增確診3,667宗確診，再次回落至4,000宗以下；留院病人也減至約2,000人，不過仍有43名病人危殆及42名病人嚴重。5至11歲兒童由本周五（30日）起，也需要出示疫苗通行證才可進入需主動核查的處所，如食肆和公共圖書館等。



警方昨日再拘捕一名涉嫌濫發「免針紙」的醫生，暫共計七名，當局向取得有關「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」的2萬名市民發出「最後通牒」，其「免針紙」由10月12日起一律無效。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月26日平均值維持在0.809，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

五張圖教你添加同行者針卡至「安心出行」



由七名涉嫌濫發「免針紙」醫生所發出的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，將於10月12日起失效。

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日▼



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▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場情況▼



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▼8月9日 安心出行黃紅碼實施首日對食肆影響不大▼



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【07:00】【消費券/PayMe /BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】消費券第二期第二筆將於10月1日派發，合資格市民可收到3,000元（非八達通）或2,000元（拍八達通）。

本周一（26日）起入境檢疫放寬至「0+3」，返港毋須住指定檢疫酒店，加上日本由10月11日起恢復免簽疫入境旅遊，刺激港人外遊意欲。消費券是否適用預訂機票及酒店？旅行社、航空公司或旅遊網站，又能否收取消費券？下文將詳盡解釋。

▼9月24日 有市民到旺角銀行中心旅行社查詢「0+3」後外遊團▼



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▼9月25日 外遊市民增多令機場離境層「人氣」回升▼



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▼9月20日起強制檢測公告▼

