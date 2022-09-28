疫情．最新｜9.30起放寬非急症病房探訪　風險低病人每日探一小時

本港今日（28日）增3911宗確診，包括208宗輸入，多14人死亡。學校呈報388宗個案，7間學校有個別班級要停課，而匡智松嶺第二校全校共8班，有6班出現確診個案，需要全校停課7天的學校。另有一宗院舍呈報個案。

醫管局公布截至昨日（27日），有1850名確診病人留醫，當中有182名新增確診病人。現時合共有37名危殆及39名嚴重病人，當中12名危殆病人正接受深切治療。



5至11歲兒童由本周五（30日）起，也需要出示疫苗通行證才可進入需主動核查的處所，如食肆和公共圖書館等。



警方昨日再拘捕一名涉嫌濫發「免針紙」的醫生，暫共計七名，當局向取得有關「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」的2萬名市民發出「最後通牒」，其「免針紙」由10月12日起一律無效。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月26日平均值維持在0.809，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

五張圖教你添加同行者針卡至「安心出行」



由七名涉嫌濫發「免針紙」醫生所發出的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，將於10月12日起失效。

【19:18】醫院管理局今日（28日）宣布，因應本地疫情最新發展，考慮病人及家屬需要，26間公立醫院的非急症病房及部門會由本周五起調整探訪安排。醫管局會以風險為本，分階段調整公立醫院探病安排，盡量方便家屬探望住院病人。

在新安排下，感染風險較低的病人，包括60歲以下的病人，或60歲或以上已接種最少兩劑新冠疫苗的病人或曾經確診新冠並完成已接種最少一劑新冠疫苗的病人，每天可獲安排一次一小時探訪，因應病房情況，同一時間可以有最多兩位已登記的訪客進入病房探病。探訪期間可以換人（上限為三位已登記的訪客）。

至於感染風險較高的病人，例如免疫力弱的病人，或60歲或以上未完成接種兩劑新冠疫苗的病人，每星期可獲安排兩次各一小時探訪，因應病房情況，同一時間可以有最多兩位已登記的訪客進入病房探訪。

【19:15】聯合醫院矯形及創傷外科一名醫生昨日（27日）確診，院方追蹤調查發現再多7名同科醫生感染，相關病房病人檢測全部陰性，病房服務維持正常。

【19:05】醫管局於2020年推出「中醫門診特別診療服務」，為出院的新冠康復者免費提供6個月內不多於10次治療服務。醫管局今日（28日）發表新冠中醫復康診療臨床研究，研究回顧及跟進150名康復者的臨床情況，為康復者進行3個月至6個月不等的中醫個體化治療，並利用6分鐘步行測試、體質及肺功能問卷調查分析，發現多種臨床病徵包括咳嗽、氣喘及乏力等得到改善或斷尾，惟9成人的肺功能未有明顯改善。

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【18:54】目前有7名私家醫生因涉嫌濫發醫學豁免證明書（免針紙）而被拘捕。繼政府早前宣布相關「免針紙」將在10月12日起不獲接納後，衞生署今日（28日）再表示，在發現異常情況後，已即時停止相關醫生參與疫苗接種計劃資格，並正收回已向其發放的新冠疫苗，他們不能繼續為市民接種新冠疫苗。



此外，署方又指，已同時停止相關醫生其他資助計劃，包括其他疫苗資助計劃和長者醫療券計劃等的資格，他們亦不能再簽發「免針紙」作疫苗通行證之用。

【18:41】港府早前宣布7名疑因濫發針紙而被捕的醫生，其發出的免針紙將會失效，有病人組織擔心日後有需要市民將更難獲發免針紙。根據衞生防護中心在9月2日向私家醫生發出的新冠疫苗指引，可簡單劃分八類人可獲發免針紙，包括新冠肺炎的康復者及曾對本港新冠疫苗有嚴重敏感等都可獲發免針紙。



家庭醫生林永和表示，有不少的病人都認為自己不可以打針，但一般而言，不適合接種疫苗的人數極少，自己與不少醫生一樣曾簽發的免針紙不多於十張，認為市民如有疑慮可諮詢家庭醫生查詢。

【17:20】本港今日（28日）新增3911宗確診個案，較昨日（27日）略增二百多宗，新增個案中有208宗為輸入，多14人死亡。學校呈報388宗個案，7間學校有班級要停課，而匡智松嶺第二校全校共8班，有6班出現確診個案，需要全校停課7天的學校。本港累計確診個案達1,757,112宗，累計10148宗死亡。

【16:33】截至9月25日的過去一星期，衞生署接獲2宗涉及3至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，個案分別涉及一名九歲男童和一名15歲男子，他們分別在接種克爾來福疫苗及復必泰疫苗後兩日內出現胸痛，情況穩定。另外，衞生署接獲兩宗涉及三歲以下兒童接種新冠疫苗後的異常事件報告，個案涉及一名兩歲男童和一名兩歲女童，他們均在接種克爾來福疫苗後出現面部肌肉無力，情況穩定。

【13:08】醫務衞生局局長盧寵茂日前表示，比較本港社區檢測陽性及入境旅客陽性比例後，發現後者風險高出3倍，認為香港現況暫不太合適放寬至「0+0」。醫管局前行政總裁梁栢賢今日（28日）不點名反駁，指香港混合群體免疫屏障已趨鞏固，輸入數字並非重要監察指標，他相信臨床上，這些個案大多無症狀或輕症，對醫療負擔影響有限。

【12:01】政府早前公布下降「疫苗通行證」年齡，周五（30日）起5至11歲兒童要至少接種一劑新冠疫苗才能進行食肆、商場、超市及圖書館及游泳池等指定處所。教育局指引亦規定，未接種疫苗的學生不能參加課餘的非學術活動，包括音樂及體育等。

【11:55】多個政府部門今早（28日）到將軍澳新寶城2座進行執法行動，查核了269名受檢人士，當中七人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，政府向其中三人發出10,000元定額罰款通知書。

是次行動由商務及經濟發展局聯同知識產權署、投資推廣署、將軍澳警區和衞生署聯合行進行，行動由上午約8時30分至上午約11時30分結束。

【11:36】政制及內地事務局副局長胡健民快速測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。胡健民最近沒有外遊紀錄，前日(26日)最後一次上班，政府表示，他工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，包括每日進行快測。

胡健民。（資料圖片）

【10:04】政府昨晚（27日）公布，目前有7名私家醫生因涉嫌濫發醫學豁免證明書，被警方拘捕，他們合共發出的2萬多張仍在有效期醫學豁免證明書將不獲接納，相關「免針紙」會由10月12日起失效。巿民如持有相關私家醫生所簽發的醫學豁免證明書，可按需要諮詢其他醫生，以確定是否適合接種新冠疫苗，或可繼續獲得醫學豁免。

助理政府資訊科技總監張宜偉今日（28日）表示，會根據衞生署名單，更新處所的「驗證二維碼掃描器」，防止市民憑涉事「免針紙」進入表列處所，期望能清晰告知市民二維碼已失效。

▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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【09:40】「疫苗通行證」適用年齡周五（30日）降至5歲，「安心出行」昨日（27日）已加入新功能，市民可同時儲存最多八名同行人士「疫苗通行證」。助理政府資訊科技總監張宜偉今日表示，市民將同行子女、長者或殘疾人士的針卡，加入其安心出行，便可與同行者一同進入食肆等處所，無須證明雙方有親屬關係，雖然現階段同行者針卡未能顯示為「紅黃碼」，但處所仍可識別對方有沒有打齊針，預料下月將會再更新程式加入相關功能，以方便識別。

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日▼



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▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場情況▼



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▼8月9日 安心出行黃紅碼實施首日對食肆影響不大▼



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【07:00】【消費券/PayMe /BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】消費券第二期第二筆將於10月1日派發，合資格市民可收到3,000元（非八達通）或2,000元（拍八達通）。

本周一（26日）起入境檢疫放寬至「0+3」，返港毋須住指定檢疫酒店，加上日本由10月11日起恢復免簽疫入境旅遊，刺激港人外遊意欲。消費券是否適用預訂機票及酒店？旅行社、航空公司或旅遊網站，又能否收取消費券？下文將詳盡解釋。

▼9月24日 有市民到旺角銀行中心旅行社查詢「0+3」後外遊團▼



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▼9月25日 外遊市民增多令機場離境層「人氣」回升▼



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▼9月20日起強制檢測公告▼

