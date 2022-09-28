警員驅散行動被淋腐液　指警錯判致寡不敵眾　入稟高院索償

於2019年國慶日多區爆發衝突，有警員於當天在屯門大會堂外驅散示威者時，被人淋潑腐蝕性液體致受傷。繼日前有警員入稟區域法院，向警務處處長索償，另一名警員昨(27日)亦入稟高等法院，指警方當日錯判刑勢，令他和同僚寡不敵眾。該名警員遭腐蝕液體濺中，其右臂和背部受化學灼傷。他因此亦向警方索償，但入稟狀中未有列明索償的金額。



原告為梁鎮賢（譯音），答辯人為律政司司長代表的警務處處長。

入稟狀指，原告於2019年10月1日下午約2時，和其他警員根據指揮官指示，到屯門大會堂外驅散非法集結人士，以及拘捕污辱國旗的示威者。但由於被告錯判形勢，原告和同僚寡不敵眾，被示威者襲擊。原告遭腐蝕液體濺中，其右臂和背部等受化學灼傷。

案件編號：HCPI248/2022

2019年10月1日屯門大會堂外有示威者聚集，防暴警曾作出驅散。(詳看下圖)