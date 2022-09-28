高級督察黃敬修涉警總偷兩罐鮑魚　官指行為可疑　但有疑裁罪脫

警察公共關係科高級督察黃敬修，涉前年在灣仔警察總部辦公室內偷走2罐即食鮑魚。他否認一項盜竊罪受審，裁判官溫紹明今（28日）在東區法院裁決，他直言覺黃的行為可疑，但該兩罇鮑魚最終又出現在一名女督察桌上，由於案件存在疑點，故定黃罪名不成立。



被告黃敬修，30歲，被控於或大約於2020年10月8日，在灣仔軍器廠街香港警察總部警政大樓11樓偷竊兩罐即食鮑魚，而上述物品為香港警務處的財產。

庭上透露，警方於2019年的踏浪者行動中，收到公眾的捐贈物資。黃當時駐守的公共關係科，於2020年10月7日，亦收到從捐贈得來的45至50 罐罐裝鮑魚。一名警長被安排作分配工作，他把其中9 罐放在特別分組的一個櫃，預留予該組的同事。其他的罐裝鮑魚，則放在社交媒體傳訊組的辦公室，先給予當時在場的同事。餘下的鮑魚則留在辦公室，讓稍後上班的同事，自己拿取。被告被指拿走了放在特別分組的其中兩罐鮑魚。

官指被告行為可疑

溫官裁決時指，涉案3名警員作供直接、清晰，接納他們為誠實可靠的證人。翻查涉案錄影會面紀錄及閉路電視片段，被告的行為無可否認十分可疑，在非辦公時間到涉案地點，又移動該處的閉路電視鏡頭，事後亦未有告知任何人。

兩罐鮑魚事後出現在女督察桌上

但根據證供，被告有負責監督分發物資的職責，而涉案兩罐鮑魚事後又出現在一名女督察的桌子上，女督察作供時又稱忘記有否收過罐頭鮑魚，或是否有人親手交給她。法庭因而認為控方未能在毫無合理疑點下證明被告有罪，終裁定其罪脫。

案件編號：ESCC 2757/2021