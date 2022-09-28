移民潮｜教育局點人頭有結果　小學減少14班小一　中學少22班中一

移民潮及適齡學童下跌夾擊下，教育局今年開學後如常到校「數人頭」結果出爐，並以有關結果確定公營學校於2022/23學年核准開辦的班級數目，用以確定各學校的教職員編制及撥款額。經9月點算在學學生人數後，相對本年4、5月批核的2022/23學年總班數，公營小學一共減少14班小一；而公營中學一共減少22班中一。



教育局會在9月底發信，通知相關學校修訂的班級結構及教職員編制。（資料圖片）

教育局表示，今年9月15日透過電子系統收集學生資料，亦到個別學校實地點算，核實實際在學人數。考慮到跨境學生因疫情緣故暫時未能到港上課，在本學年點算實際在學人數時，只要他們有參與學校的遙距學習（如網課），也會點算為在學學生。

教育局已完成核實學校遞交的學生資料，並於9月28日發信通知所有經點算實際在學學生人數後須調整2022/23學年班級結構及教職員編制的學校。經9月點算在學學生人數後，相對本年4/5月批核的2022/23學年總班數，公營小學一共減少14班小一；而公營中學一共減少22班中一。

教育局今日按照慣例，抽樣派員到個別學校「點人頭」。（資料圖片）

該局稱，一般而言，學校的核准班數受多項因素影響，數字調整往往反映了適齡學童人口的整體變化及學生人口的流動情況，包括搬遷、家長選擇（包括從公營學校轉到直資或私立／國際學校就讀），以及移入或移出本港的學童人口等。

該局指，因調整班數出現的超額教師，可按既定機制獲保留至2022/23學年完結；而因小一學生人口下降以致總班數減少而出現的超額教師，則可獲保留最多三個學年。該局重申，學生人口未來持續下降是不爭的事實，面對結構性下跌的問題，會與學界共商，研究鞏固及整合學校資源的辦法，務求採取多管齊下的措施，以「軟著陸」為目標。