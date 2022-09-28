疫苗｜兩名2歲幼童打科興後出現面癱　衞生署一周接25宗異常報告

醫務及衞生局今日（28日）公布，截至本月25日晚上11時59分的過去一周，衞生署共接獲25宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，其中兩宗涉及懷疑心肌炎或心包炎，為九歲男童和15歲男子，分別接種新興疫苗及復必泰疫苗後胸痛；另有兩名不足三歲的兒童在接種科興後面部肌肉無力。當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。



醫務及衞生局今日（28日）公布，截至本月25日晚上11時59分的過去一周，衞生署共接獲25宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告。（資料圖片/張浩維攝）

當局指出，截至9月25日晚上8時，本港市民合共接種了約1,934萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗約686萬名，當中包括94.8%的12歲或以上人口。衞生署共接獲7,945宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.04%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括120宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0006%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

11宗死亡案待更多資料以作評估

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結97宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘11宗個案仍待更多資料以作評估，專家委員會認為至今並未發現不尋常現象。

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9歲男童和15歲仔針後兩日胸痛

當局指出，兩宗懷疑心肌炎或心包炎的報告，分別涉及一名九歲男童和一名15歲男子，他們分別在接種科興疫苗及復必泰疫苗後兩日內出現胸痛，情況穩定。另外，衞生署接獲兩宗接種科興疫苗後出現面部肌肉無力的個案，分別為一名兩歲男童和一名兩歲女童，情況穩定。

根據醫管局資料，8月29日至9月25日期間，整體死亡個案比率為每10萬人有48.3宗，而2018年至2020年同期平均的死亡個案比率為每10萬人有42宗。當中急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有2.2宗，而2018年至2020年同期同類死亡個案平均比率則為每10萬人有2.6宗。

此外，流產個案比率為每10萬人有12.6宗，而2018年至2020年同期平均的流產個案比率為每10萬人有20.0宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。