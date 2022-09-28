等陳肇始訓示時涉非禮 監工被指手踭壓女同事乳頭 並轉了一圈
撰文：劉安琪
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男監工涉在政總等候時任食衛局局長陳𦘦始訓示時，以手踭按壓女同事的乳頭並打圈，事主翌日向上司投訴及報警。被告今（28日）否認非禮罪在東區法院受審，事主出庭作供，被辯方質疑指稱被非禮後未有即時指控被告，隨後與其他同事出外勤工作時亦未有向他人透露。事主解釋指當時被剛到場的陳𦘦始「嚇一嚇」而「唔識鬧佢（被告）」，加上她認為被非禮是一件很私隱的事而未有告知同事。
被告吳景華（62歲），食物及衞生局監督主任。他否認一項非禮罪，指他於2022年1月4日，在添美道2號政府總部地下會議廳，非禮女子X。
排成半圓等陳肇始訓示
事主X供稱，她退休前為註冊護士，案發時則為食衛局的合規主任，主要職責是巡查檢疫酒店，與被告為同事。X憶述案發當天，她與約40名同事聚集在政總地下會議室的指定位置，圍成半圓等待接受時任食衛局局長陳𦘦始的訓示。
被告手踭壓乳頭兼轉了一圈
X稱，她當時站在第二排，被告則站在其身旁，兩人相距不足60厘米。X稱，被告在等候期間以右手手踭按壓X的左乳頭，由上而下轉了一個圈，X立即撥開被告的手，整個過程約5秒。被告隨後問X對前方一名同事的觀感，並問：「似唔似空姐？」X稱當時因感到驚慌而表示同意，之後X因不想與被告站在一起而走到前排。陳𦘦始於不久後便到場，X因而未有機會即時向被告投訴，並在一日後才向其上司反映及報警。
被陳局長嚇一嚇而未有反應
辯方其後質疑，X為何未有在散會後即時責罵被告，X稱因當時「俾陳局長嚇一嚇」而「唔識鬧佢」。提及X在訓示結束後與其他同事一同坐車外勤工作，卻未有向同事透露事件，X解釋當時一心工作，一度忘記了非禮事件，且認為非禮是一件很私隱的事，所以沒有和其他人說。
案件編號：ESCC 598/ 2022
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