最新疫情｜66處納強檢　寶翠園、深灣軒、俊民苑及沙田溱岸等上榜

本港今日（29日）新冠個案重上四千宗，新增4269宗確診個案，包括245宗輸入，多5人死亡，373間學校呈報498宗個案，4間學校有班級要停課，多3間院舍呈報有感染個案。



本港昨日（28日）新增3,911宗新冠病毒確診個案，較前日回升，暫仍維持4,000以下；本地個案即時有效繁殖率呈下跌趨勢，最新降至0.76，一名患者傳染少於一人。疫苗通行證周五（30日）擴至5至11歲兒童，位於荔枝角公園游泳池對開空地的「荔枝角公園社區疫苗接種站」同日啟用。



9月29日強制檢測公告名單

昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月27日平均值維持在0.7558，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

▼9月29日 楊何蓓茵視察荔枝角公園社區疫苗接種中心▼



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【16:32】本港今日（29日）新冠個案重上四千宗，新增4269宗確診個案，包括245宗輸入，多5人死亡，373間學校呈報498宗個案，4間學校有班級要停課，新增3間院舍有感染個案。至今本港累計確診個案1,761,381宗，死亡個案共有10153宗。

衞生署公共衞生化驗服務處於9月20日至26日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.5%及87.6%（七天移動平均比例）。

【15:03】荔枝角公園社區疫苗接種站將於明日（30日）啟用，公務員事務局局長楊何蓓茵今日視察前往視察準備情況。她指出現時兒童接種率理想，有信心大部分5至11歲小朋友能夠使用疫苗通行證進入指定處所。對於有兩宗幼兒接種疫苗後出現面部肌肉無力個案，她認為只屬個別例子，有關兒童目前情況已經穩定，接種疫苗的副作用不會很大。強調打針是安全。

【12:17】政府今日（29日）派員到大角咀柏景灣10座的出入口，查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動今日上午約八時四十五分開始，至上午約十一時四十五分結束。是次行動共檢查了194名受檢人士。當中七人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中四人發出10,000元定額罰款通知書。

【12:00】政府今日（29日）派員於沙田美松苑興松閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動今日上午約八時開始，至上午約十一時結束。政府在是次行動共檢查了約200名受檢人士。當中七人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中四人發出了10,000元定額罰款通知書。

【10:36】研究顯示中醫藥能有效治療新冠後遺症，中文大學中醫學院院長林志秀今早（29日）在電台節目表示，研究發現不少臨床症狀有好大改善，舉例指35%病人的咳嗽有好轉，乏力則有36.5%患者有所改善；而另一指標6分鐘步行測試方面，一開始只有5%患者達正常水平，3個月治療後增至10%，6個月後達15%。

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日▼



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▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場情況▼



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▼9月20日起強制檢測公告▼



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