許智峯藉外訪離港後潛逃　藐視法庭罪成　官斥無悔意囚3年半

立法會前議員許智峯涉及4宗刑事案件獲准保釋，他於2020年涉以虛假行程表等資料，向法庭批申請離港到丹麥外訪，到達當地後宣布流亡。律政司控告他4項刑事藐視法庭罪，法庭在許缺席下裁定他藐視法庭罪成，高院法官陳慶偉今（29日）判刑時斥許無悔意，又指其行為是嘲弄香港的司法制席，判許監禁3年半，並須向律政司付懲罰性訟費。



許智峯涉及的4宗刑事案，包括他涉在2019 年7 月光復屯門遊行當日，要求一名市民刪除手機內拍到示威者的片段及照片，以及3宗民主派議會藐視案。法官早前裁決時指，許編造虛假的外訪行程及邀請函，故意缺席聆訊，屬有計劃犯案。

許智峯用虛假資料故意缺席聆訊，被官斥是嘲弄司法制度。(資料圖片)

嚴重程度形同妨礙司法公正

法官陳慶偉今判刑時指，許是有計劃行事，案件嚴重削弱公眾對司法系統的信心。許的行為不但是對刑事司法制度的嘲弄(mockery)，亦形同干犯妨礙司法公正罪。雖然許未被控該罪，但案情相近。

許須向控方付懲罰性訟費

陳官考慮本案的嚴重性，尤其是許使用假文件，其潛逃的後果和對刑事司法制度的影響，法官認為合適的判期為監禁3年6個月。此外，法官亦判許需向律政司支付懲罰性訟費。

許智峯獲法庭批准離港訪問，他到達丹麥後宣布流亡。(詳看下圖)

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許於2020年聲稱外訪時宣布流亡

律政司指許向警方提出虛假資料，以逃離本港，他早於2020年9月已有相關計劃。根據代表許的律師行的信件，許聲稱受邀外訪，並會於2020年12月初返港。警方向許索取行程的資料時，律師行亦有提供相關行程。惟許於同年11月30日離港後，於12月3日在Facebook貼文，稱「正式宣布流亡」。許現居於澳洲。

律政司早前指，許得悉他被控藐視法庭，但一直未有回應，至今已經多個月，法庭應視他放棄辯護權利。法官亦在許缺席聆訊下裁定他罪成及判刑。

案件編號：HCMP 830/2021