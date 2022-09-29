豪華餅店結業變暫別　老伙計接手將原址翻新：肯定你食得番呢浸味

以酥皮蛋撻聞名，連影帝發哥（周潤發）都是擁躉的九龍城豪華餅店早前宣布將於明日（30日）結業，然而在結業前夕突傳來結業只是「暫別」的好消息，今午（29日）是豪華餅店通告上表示結業的前一日，豪華餅店門外依然人龍長長，不少人本著「最後一試」信念排隊支持，對於有傳餅店老師傅富哥將會頂手經營店舖，翻新後將原址經營。另一老伙計球姐雖大賣關子稱屬「商業秘密」，但卻大派定心丸：「肯定你會再食得翻呢浸味。」



九龍城豪華餅店早前宣布將於明9月30日結業，然而在結業前夕，9月29日突傳來結業只是「暫別」的消息，（夏家朗攝）

傳師傅富哥將頂手 老伙計球姐笑稱：𠵱個係秘密唔講你知

記者今午到豪華餅店向店家求證有關師傅富哥將頂手的消息，雖然他與球姐因人龍而忙得不可開交，但球姐也暗示有好消息，笑言：「𠵱個係秘密，唔講你知。」並指日後仍「會再食得翻依浸味」。

球姐又表示對富哥的手勢有信心：「佢大師傅嚟架喎，成間舖畀佢打骰架嘛」，又指「啲味道冇變架，一樣咁好食架。」至於球姐會否繼續留在餅店工作，她則表示：「我幾十歲啦，唔返啦辭工啦，都七十幾歲啦仲做得幾耐。」

屹立九龍城48年酥皮蛋撻聞名 周潤發都是擁躉

位於九龍城衙前圍道的豪華餅店，有指開店已48年，店外的紅磚牆身儼如標記，但更有名的是店內的酥皮蛋撻，連發哥都是擁躉，據報曾在高峰期更試過一日賣出3,000個。

網上本月中流傳一張相片，指豪華餅店貼出告示，表明將在10月1日停止營業，並感謝街坊48年來的支持。記者致電餅店，確認餅店將營業至本月最後一日、即9月30日，若想再一嚐豪華餅店的酥皮蛋撻，便要趕在下月之前到訪。

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發哥自1979年起經常光顧 老闆靠做餅賣餅養大幾名子女

餅店老闆周先生及周太經營餅店逾40年，靠著做餅賣餅養大幾名子女，夫妻倆曾在傳媒訪問中提到，發哥在1979年首次來光顧後，經常來餅店光顧，周太更提到發哥試過在人客多的時間，幫手賣包，大讚發哥無架子、有禮貌。

除了酥皮蛋撻，店內還有多款麵包及蛋糕，包括近年發哥也愛吃的合桃蛋糕，也有報道曾提及，周先生對食材有要求，如合桃蛋糕會用上美國合桃，貪其爽脆的口感，提子包的提子則來自澳洲，因為甜而不膩。

▼周潤發在電視節目中到訪九龍城豪華餅店▼

