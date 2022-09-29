近1500萬購北角單位始知是凶宅　買家指物業跌價逾300萬索償

一名買家前年以近1500萬元，經一間地產經紀公司購入北角富麗園一單位連車位。他指在購入前，曾問及地產代理單位是否凶宅，對方否認。惟完成交易後，買家才發現一名女子多年前曾於單位內自殺。買家指經紀未有查核事件，地產經紀公司亦需付上相關責任。而自殺事件令單位跌價逾300萬元，連同已支付的地產經紀費用和印花稅，買家合共損失約363萬元。他昨（28日）入稟高等法院，向地產經紀公司索償。



原告為Deng John Cong，被告為Okay Property Agency Limited。

原告稱以1480萬元購入北角富麗園單住後，始知是凶宅。(資料圖片)

曾兩問經紀單位是否有不尋常事

入稟狀指，原告和妻子於2020年3月有意購買物業。兩人聯絡被告，並獲安排一名地產經紀協助。該名經紀於同年8月，把富麗園一單位的相片和平面圖，透過WhatsApp傳送予原告夫婦。兩人表示有興趣，原告並問及該單位是否曾有人自殺，該經紀表示沒有。經紀其後安排原告夫婦睇樓，原告於睇樓期間，再問經紀單位是否有不尋常事件發生，經紀同樣回應沒有。

在睇樓當天，原告和賣方簽訂臨時買賣合約，以1480萬元購入該單位，連一個車位。雙方其後簽訂正式合約，並完成交易。

事後始知有女子曾在單位內自殺

惟原告其後得知，該單位於2013年10月發生凶案，一名女子吸氦氣自殺。

原告向地理代理監管局投訴該地產經紀，其紀律委員會發現該經紀未有向賣方和物業管理處查問事件。委員會最終譴責該經紀，並罰款4000元。

原告又指，自殺事件令該單位的市價下跌28%，即約300多萬元。他因此向被告追求樓價的差額、地產經紀費用和印花稅，合共363萬多元。

案件編號：HCA1268/2022