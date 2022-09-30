疫情．最新｜創科局副局長張曼莉快測陽性　昨仍有上班

本港疫情逐步回落，周四（29日）新增4,269宗確診，另再多五人死亡。本地個案即時有效繁殖率呈下跌趨勢，最新降至0.7446，即一名患者傳染少於一人。疫苗通行證今日起擴展至五至11歲兒童，即相關兒童首階段亦要至少打一針，才符合條件到訪指定處所例如食肆、圖書館等。位於荔枝角公園游泳池對開空地的「荔枝角公園社區疫苗接種站」同日啟用。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月27日平均值維持在0.7446，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

▼9月29日 強制檢測大廈名單▼



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▼9月29日 楊何蓓茵視察荔枝角公園社區疫苗接種中心▼



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【10:43】疫苗通行證的適用年齡今日（30日）起降低至5歲小童，飲食業界早前稱會進一步打擊生意。香港餐務管理協會主席梁振華早上在電台節目表示，收緊疫苗通行證安排後，食肆生意將受影響，但現時已有逾七成兒童打至少一針，需時一兩周才能判斷影響有多嚴重。受制於社交距離措施限制，業界的國慶宴會「得個零字」，促請政府盡快放寬針對食肆營業限制的規定。

【10:21】創新科技及工業局發言人今日（30日）表示，創新科技及工業局副局長張曼莉對快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。張曼莉最近一次上班日期為昨日（29日），她在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，包括每日進行快速抗原測試。她最近沒有外遊紀錄。

▼五張圖教你添加同行者針卡至「安心出行」▼



▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日▼



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▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場情況▼



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▼9月25日 外遊市民增多令機場離境層「人氣」回升▼



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▼9月20日起強制檢測公告▼



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▼9月28日 大熊貓安安骨灰長埋海洋公園▼

