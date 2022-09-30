疫情．最新｜創科局副局長張曼莉快測陽性 昨仍有上班
撰文：陳淑霞 林穎嫺 黃偉倫 黃金棋 呂穎姍 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎
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本港疫情逐步回落，周四（29日）新增4,269宗確診，另再多五人死亡。本地個案即時有效繁殖率呈下跌趨勢，最新降至0.7446，即一名患者傳染少於一人。疫苗通行證今日起擴展至五至11歲兒童，即相關兒童首階段亦要至少打一針，才符合條件到訪指定處所例如食肆、圖書館等。位於荔枝角公園游泳池對開空地的「荔枝角公園社區疫苗接種站」同日啟用。
昨日疫情總覽：
▼9月29日 強制檢測大廈名單▼
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▼9月29日 楊何蓓茵視察荔枝角公園社區疫苗接種中心▼
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【10:43】疫苗通行證的適用年齡今日（30日）起降低至5歲小童，飲食業界早前稱會進一步打擊生意。香港餐務管理協會主席梁振華早上在電台節目表示，收緊疫苗通行證安排後，食肆生意將受影響，但現時已有逾七成兒童打至少一針，需時一兩周才能判斷影響有多嚴重。受制於社交距離措施限制，業界的國慶宴會「得個零字」，促請政府盡快放寬針對食肆營業限制的規定。
【10:21】創新科技及工業局發言人今日（30日）表示，創新科技及工業局副局長張曼莉對快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。張曼莉最近一次上班日期為昨日（29日），她在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，包括每日進行快速抗原測試。她最近沒有外遊紀錄。
▼五張圖教你添加同行者針卡至「安心出行」▼
▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日▼
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▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場情況▼
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▼9月25日 外遊市民增多令機場離境層「人氣」回升▼
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▼9月20日起強制檢測公告▼
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大埔天賦海灣、東涌映灣園等屋苑污水呈陽性 港府派17萬個快測包疫苗通行證｜適用年齡周五起降至5歲 家長帶小朋友趕尾班車打針九成照顧者疫下處高壓狀態 現心靈疲勞 專家籲預留「Me Time」逾2萬張涉濫發免針紙10.12失效 政府︰市民可去普通科門診諮詢
▼9月28日 大熊貓安安骨灰長埋海洋公園▼
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研究顯示中醫藥有效治療長新冠 咳嗽、乏力等臨床症狀有改善方艙醫院傳改為過渡屋 測量師指啟德方艙最合適 料可提供2700伙疫苗｜楊何蓓茵：5至11歲接種率理想 有信心兒童能進指定處所疫情｜今增4,269宗確診 多5人死亡 學校呈報498名師生染疫馬會捐1億元推長新冠復康計劃 為弱勢社群提供服務料4萬人受惠