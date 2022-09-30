外傭最低工資調高2.2%至$4730　10月1日起新合約生效

勞工處今日（30日）宣布，本港外籍家庭傭工（外傭）的「規定最低工資」將由現時每月4,630元增加至4,730元，調高2.2%，於明日（10月1日）起簽訂的所有外傭合約生效。根據聘用外傭的「標準僱傭合約」，僱主必須為外傭提供免費膳食，但僱主亦可選擇以膳食津貼代替，該膳食津貼將由現時每月不少於1,173元，增加23元至不少於1,196元。

已簽合約依現時工資 須最遲10.28送到入境處處理

政府發言人說，政府會定期檢討外傭的「規定最低工資」，今年的檢討按既定機制，仔細考慮了香港過去一年的整體經濟和勞工市場情況，以及本港的短期經濟前景，包括2019冠狀病毒病疫情所帶來的影響；在考慮上述因素、僱主的負擔能力和外傭生計後，政府決定調整「規定最低工資」水平。

在今日或之前按現時每月4,630元的「規定最低工資」和每月不少於1,173元的膳食津貼簽署的外傭合約，仍可於10月28日（星期五）或之前送抵入境事務處處理。這項安排可讓僱主有充足時間將已簽訂的合約送交入境處完成有關申請程序。