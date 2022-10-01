疫情．最新｜80處納強檢　涉大埔雲滙、泓都、加惠臺及太古城多座

本港今日（1日）新增3907宗確診，包括226宗輸入，個案較昨日略減，多6名病人離世，累計死亡人數為10167。另外，有3間安老院舍有個案，2間學校有2班別要停課。

目前共有1672名確診病人留醫治療，當中有165名新增確診病人。新增呈報8名危殆病人及3名嚴重病人，現時合共有36名危殆及27名嚴重病人，當中11名危殆病人正接受深切治療。



今日（1日）除了是十一國慶公眾假期，消費券2022第二階段第二期款項亦已於凌晨發放，透過八達通領取消費券市民可拎$2000，使用支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK平台市民則可拎$3000。



10月1日強制檢測公告

昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月27日平均值維持在0.7446，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



▼9月29日 楊何蓓茵視察荔枝角公園社區疫苗接種中心▼



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【20:30】當局公布10月1日強制檢測公告，涉及80個地方，包括大埔雲滙第10 座及第11座、堅尼地城加惠臺 1 座、太古城漢宮閣、齊宮閣及碧藤閣。

▼10月1日 強制檢測公告▼



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【17:14】新冠肺炎疫情持續平穩，本港今日（1日）新增3,907宗確診，個案數字再回落至三千宗的水平，當中3,681宗為本地個案，226宗為輸入個案，多6名病人離世，其中1人已打4針。



院舍方面，再新增3間安老院舍有個案，其中有4名院友中招，另有9名院友被被列作密切接觸者。

【17:06】政府今日（1日）表示，因應深水埗區及沙田區5個屋苑及屋邨污水驗出陽性結果，將向有關地點居民、清潔工和物業管理員派發合共約15萬個快速抗原測試包，供其自行檢測，以輔助識別感染者。

政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，因應一些地區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續派發快測包，供其自測。有關地點如下：

．深水埗區︰泓景臺及昇悅居

．沙田區︰觀瀾雅軒、聽濤雅苑及水泉澳邨

▼10月1日 污水陽性受影響屋苑及屋邨▼



【13:39】政府放寬入境檢疫安排至「0+3」，令不少港人開始計劃外遊。不過，旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，旅遊業未談得上是復甦，因現時抵港者多為香港人，加上現時航空公司的的運力只是疫情前的一成，難以安排外地旅行團，現時旅行團數目只有疫情前的5%。她期望港府盡快落實「0+0」檢疫安排，下一步應與內地有通關的時間表。



對於港府將於本周四 （ 6日）取消郵輪公海遊熔斷機制，她形容是遲來的好消息，因為郵輪已在新加坡收客至明年第二季。

【12:33】政府放寬檢疫安排至「0+3」，行政會議前召集人陳智思今日（1日）接受有線節目《有理有得傾》訪問，形容「0+3」可以向香港的商業夥伴提供正面路線圖。他相信「0+3」檢疫安排至少要維持一至兩個月，待政府審視數據，確保本港醫療系統不受影響，才有望放寬至「0+0」，估計今年底是合適時機。



陳智思指，現時抵港人士落機後須進行核酸檢測，遊客為免確診後要在酒店隔離，基本上不會選擇來港，建議政府適時取消抵港核酸檢測要求。

【12:11】港府昨公布放寬防疫措施，醫管局早前亦放寬探訪要求，惟院舍探訪方面仍未見鬆綁。社聯行政總裁蔡海偉期望，隨著社會復常，當局考慮放寬探訪安排，若長者及其家屬也打齊3針疫苗，可安排他們外出見家人。



樂善堂總幹事劉愛詩也指，目前照顧百多名長者的院舍，每日只能安排約10至12人探訪。部份有認知障礙的長者，較需要以身體接觸感受家人關懷，若缺少家人探訪，更容易出現情緒低落。

【11:37】小朋友感染新冠肺炎後出現嚴重併發症個案惹關注，兒童接種比率亦較低。香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強今日（1日）在電台節目表示，有部分兒童染疫後因出現乏力而無法步行，屬腦部感染徵症。



政府降低疫苗通年齡至5歲，有批評指剝削兒童權益。葉柏強直言對此類批評感到失望，認為要保障兒童先要保護他們生命，令兒童不會置身在高風險之中，「錯誤地將小朋友嘅權益放大，比佢地唔打針就可以出去食飯、參加活動，係將佢地擺喺個好高風險嘅地方。」

▼9月30日 污水呈陽性屋邨一覽▼



▼9月30日 李夏茵宣布10月6日起食肆放寬至12人一枱▼



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▼五張圖教你添加同行者針卡至「安心出行」▼



▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日▼



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▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場情況▼



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▼9月25日 外遊市民增多令機場離境層「人氣」回升▼



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▼9月20日起強制檢測公告▼

