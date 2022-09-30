研究報告指少數族裔餐飲外賣員屢受不公對待　團體促政府正視

一個少數族裔餐飲外賣員工作情況研究報告顯示，他們大部份都稱曾遭受岐視，而且在自僱形式下，缺少勞工權益保障。研究小組建議政府從多方面監管，確保這批外賣員可得公平勞工權益。



少數族裔餐飲外賣送遞員的工作安全及滿足感」研究報告顯示少數族裔餐飲外賣員屢受不公對待。（梁晉穎攝)

天主教勞工牧民中心-九龍與嶺南大學文化研究系組成的研究小組，合作進行「少數族裔餐飲外賣送遞員的工作安全及滿足感」研究。收集106份問卷及訪問了37位少數族裔人士。發現從事餐飲外賣速遞員的少數族裔人士都遭受岐視或不公平對待，而外賣員與送遞平台的勞資合約關係模糊，亦令他們岀現「假自僱」現象，得不到勞工保障。

模糊合約變相加劇「假自僱」

研究小組發現三成受訪少數族裔送遞員不清楚與公司的合約關係，四成受訪少數族裔送遞員沒有保險，不知道有保險同時不知有保險。

另外，外賣平台不斷改變「批次制度」，迫使全職或兼職員工轉為自由職業者。印度裔外賣員 S 先生加入平台已經八年，他指年資愈長，福利逐漸減少，甚至不斷減少長工的底薪。他表示，近年公司更加不斷向他及身邊長工送遞員利誘施壓，退出長期僱傭合約、加入自由工作合約，最後現時以自僱身份繼續工作。

但在自僱之下，很多勞工權益就得不到保障。以捲入道路安全問題而言，對少數族裔餐飲外賣送遞員來說，所造成的福利和生活上損失也更嚴重，例如泊車罰單及交通意外等。

半數受訪少數族裔外賣員稱遇過歧視

少數族裔在香港被岐視的問題存在已久，即使他們有餐飲外賣送遞員這份工作，感覺是正當職業也好，都是遭受岐視對待，大約一半的少數族裔受訪者聲稱他們遇過「歧視」。這些「種族攻擊行為」從非語言的 身體語言，到謾罵，受訪者感到「被輕視，被羞辱」。一些經常面對這 些行為的人(在從事外賣速遞工作之前)，感到被工作所困，陷入了歧視性的經歷，進 退兩難。

巴基斯坦裔外賣員Peter加入平台一年多時間。他表示，在工作期間曾多次被歧視， 情況在疫情嚴峻期間尤其明顯，他觀察到旁人會盡量避免站在他身旁， 甚至以廣東話數落他是污糟、病毒源頭。他亦曾看到其他南亞外賣送遞員經歷，被厭惡的神情和拒於千里的行為。

另外，他平時到達餐廳查詢訂單時，店員亦會無視並只指點外賣員到店外等候，或態度惡劣地說明不清楚訂單情況，儘管之後發現其實外賣已準備好。

外賣平台應用程式非常難用

少數族裔送遞員工亦不滿公司所提供的應用程式並不「用家友善」，他們使用公司應用程式，卻沒有兼備翻譯功能，而不少地址為中文顯示。他們就難以使用應用程式。

少數族裔餐飲外賣送遞員與華裔同行一樣，受到公司愈來愈苛刻的評核，公司在沒有諮詢員工的情況下，在應用程式上不斷改變服務費用計算系統，而這系統能在員工知悉之前，改變其薪金，直接影響收入。平台化的應用程式安排，也令餐飲外賣送遞員在出現糾紛時極難上訴。

嶺南大學文化研究系副教授梁旭明在發布會上，舉岀2021年12月Foodpanda員工罷工事件。該次事件雖然引起極大迴響，令資方同意勞方的15項要求。不過在罷工後，資方卻繼續逼使員工轉為自由合約，而且外賣送遞單的價格亦減少接近一半，變相令他們收入困難。

研究小組促政府跟進

研究小組針對研究所發現的問題，提出五項建議，包括：

1, 立法監管勞工權益

政府，尤其勞工及福利事務局應加強監管餐飲外賣送遞平台以自僱形式，聘用外賣送遞員所衍生的問題，防止公司利用法律漏洞，對員工進行剝削。

小組舉例外地做法，要求公司與工人簽訂某種合約，確保送遞員有適當薪金保障，提供清晰的薪酬計算方法，並在合約中加入交通保險，確保員工安全。

2, 政府動員作調查

政府應定期對餐飲外賣送遞行業情況進行調查，包括員工受聘數字，薪金及 安全保障等，以有效監管相關平台經營問題。

3, 外賣平台改善應用程式

餐飲外賣送遞平台應改善其應用程式，包括簡化工資計算方法，並清楚顯示員工應得的薪金；為程式增設翻譯功能，使少數族裔員工能看明白顧客地址或訊息等資訊；在程式增設方便員工作出申訴程式。

4, 平機會調查

政府應通過平等機會委員會評估和調查服務行業的「種族歧視」，特別是食品外賣送遞，並加強推行措施，打擊及遏止整體勞工及職場上的種族歧視行為。

5, 加強公眾教育

政府、教育及相關社福工作機構應加強公眾教育，提高種族/族裔敏感度， 並承認少數族裔社群對香港經濟及社會的貢獻。

小組希望社會可以體諒少數族裔外賣員。梁旭明表示，在疫情下，市民增加使用外賣餐飲平台，外賣速遞員的需求就增加，但社會對少數族裔外賣員有的偏見及岐視是最明顯；而天主教勞工牧民中心 – 九龍就希望社會可對少數族裔外賣員給予更多尊重，同時促請政府及外賣平台給予他們保障。