國慶賽馬日迫滿看台氣氛熱烈　有家長帶剛滿18歲兒子入場感受氣氛

沙田馬場今日（10月1日）舉行國慶賽馬日，首場賽事於下午1時正開跑。國慶賽馬日全日將上演十場賽事，焦點賽事為國際三級賽國慶盃（1000米），是今季首場分級一千米直路賽事。



馬迷在早上11時已經陸續入場，不少人帶同馬經入場研究，現場氣氛良好，馬迷都十分雀躍，每當有賽事時，看台都會都充滿馬迷助威的聲音。有剛滿18歲的入場市民表示，數日前剛過18歲生日，他爸爸今日趁國慶假期特意帶他入場「見識」，他認為今日氣氛良好，將會在看台上與其他市民一同歡呼。



香港賽馬會今日在沙田馬場舉行國慶賽馬日，開幕匯演於中午12時在馬匹亮相圈舉行，獲中聯辦宣傳文體部副部長張國義出席，香港賽馬會獎學金得主暨女高音歌唱家譚樂軒在警察樂隊的伴奏下，獻唱國歌及經典名曲。另外，亦有本地敲擊樂團《激鼓樂社》演奏鼓樂。

沙田馬場於上午11時正開放入場，首場賽事於下午1時正開跑。今日全日將上演十場賽事，焦點賽事為國際三級賽國慶盃（1000米），是今季首場分級一千米直路賽事。

雖然頭場比賽在下午一點才開始，不過馬迷在早上11時已經陸續入場，不少人帶同馬經甚至手提電腦入場研究，加上今日天氣好，沒有下雨而且太陽不算猛烈，不時有微風，現場氣氛十分良好，馬迷都十分雀躍。

頭場比賽開始時，馬迷都紛紛走到戶外看台觀戰，並為心水馬匹吶喊助威，當馬匹跑入最後直路時，不少馬迷都大叫他們的心水馬匹助威，現場充滿馬匹號碼及馬迷大叫「上、上、上」的聲音。

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剛滿18歲蘇先生︰相信我今日會係中四重彩其中一個

蘇先生於數日前生日，剛滿18歲，他30多年無入馬場的爸爸，便於今日帶他來「見識一下」。今日首次到馬場，蘇先生感到很開心，笑言「見到咁多前輩買馬，相信我今日會係中四重彩其中一個。」他又認為今日的氣氛很好，期待開跑時到看台與其他馬迷一同歡呼，「希望多啲人嗌，畀心機一齊中頭馬。」

蘇先生於數日前生日，剛滿18歲，他30多年無入馬場的爸爸便於今日帶他來「見識一下」。（馬煒傑攝）

他表示今帶了300多元來當賭金「玩下」，又指會特意在馬場買六合彩，認為在馬場投注會特別好運。他今日首次入馬場，亦專程到紀念品店用80元買一隻水杯留念，並當作生日禮物。他又表示今日會留到最尾，把所有賽事看完。

攝影愛好者蘇女士︰影相最重要 買馬只是其次

蘇女士則與平時熱愛影相的朋友，被國慶賽馬日吸引，特意帶齊長短鏡入場，希望拍攝到不同馬匹姿態。她笑指，今日入場影相最重要，買馬只是其次。蘇女士又認為今日的氣氛很好，「頭先啲人都差唔多全部出咗去終點跑道睇，個氣氛都幾好。」

她又提到適逢今日國慶，今早已拍攝不少國慶相關的照片，到了尖沙咀文化中心拍攝國慶直升機拉區旗及到會展拍攝噴水池，今日拍攝的照片主題，全部都與國慶有關。

陳先生表示馬會在九月中旬後段才在網上指要網上登記才有紀念品，但不少馬迷都會提早兩星期到場外投注站登記，結果最後沒有紀念品。（馬煒傑攝）

雖然今日馬場氣氛熱烈，不過市民入場時曾發生小插曲。有部份馬迷誤以為進場可領紀念品，但到場後職員告知，如欲領取紀念品要事先登記，引起部份馬迷鼓噪。馬迷陳先生便是其中一位未能成功領取紀念品的馬迷，他表示，馬會在九月中旬後段才在網上指要網上登記才有紀念品，但不少馬迷都會提早兩星期到場外投注站登記，結果最後沒有紀念品，他指影響到不少馬迷今日的心情。