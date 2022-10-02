疫情．最新｜留醫、危殆及嚴重病人持續跌　消費券帶動市面趨熱鬧

香港疫情趨放緩，最新有1672名確診病人留醫治療，36人危殆、27人嚴重，無論留院數及重症人數均呈下跌之勢。本港昨日（1日）新增3907宗確診，包括226宗輸入個案，相隔兩日後再跌至4000宗以下，在多6名病人離世。第二期電子消費券昨起派發，市面一片熱鬧感覺，零售店舖、旅行社及食肆人頭湧湧，在消費券帶動下的首個周日，預料今日（2日）熱鬧氣氛持續。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月27日平均值維持在0.7446，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

▼10月1日派第二期消費券 旺角銀行中心旅行社重現人潮▼



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▼10月1日國慶賽馬日 沙田馬場氣氛熾熱▼



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▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



▼9月29日 楊何蓓茵視察荔枝角公園社區疫苗接種中心▼



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▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日▼



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【08:00】本港疫情持續逾兩年，紅十字會血液收集服務大受影響。香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣表示，日常每日目標收集650包血液，惟第五波疫情早期，血液收集量，「跌咗差唔多超過一半以上，最低有啲日子去到200袋都唔夠。」現時血庫存量已降至極低水平，僅餘三至四日的存量。

李卓廣表示，年輕人為捐血的新力軍，對血液供應非常重要，惟學校停課令流動隊不能進入學校收血，及對學生進行捐血教育。除著疫情緩和，紅十字會計劃在今年10月起，每周安排學校參觀團到訪紅十字會輸血服務中心總部，以加強他們對捐血的認識及消除相關疑慮，並確保全港醫院的血液供應。

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▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場情況▼



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▼9月25日 外遊市民增多令機場離境層「人氣」回升▼



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▼9月20日起強制檢測公告▼

