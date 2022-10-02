九龍城試行小區復修　市建局提供3厘息五年　助業主設維修基金

市建局早前選定南角道至打鼓嶺道一帶，為樓宇狀況尚可而暫無重建需要的建築群，試行「小區復修」，提出維修方案。市建局行政總監韋志成今日（2日）發表網誌，指日後參與「小區復修」的業主，將可額外獲得一次性的專屬工程費用津貼，以支援業主修補大廈外牆，並重鋪天台面防水層。此外，市建局將協助業主設立維修基金，在供款初期提供額外3厘利息，為期五年，

他透露，各項相關措施的籌備工作，已到最後階段，市建局會在本月內主動聯絡相關樓宇的業主，以商議維修方案，並會為進行復修的大廈美化外牆。



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普遍樓齡約40歲 可惠及約千伙單位

韋志成表示，團隊已選定上述一帶作試點，展開為期3年的「小區復修」先導計劃。試點涉及40多幢樓宇，普遍樓齡約40歲，預計可惠及約1,000個住宅單位，當中超過六成的樓宇從未檢驗樓宇和籌組維修工程，而大部份樓宇屬「三無大廈」。

增設專項資助 非自住業主同樣可受惠

市建局將為試點提供支援措施，包括增設專項資助 ，參與「小區復修」的業主，將額外獲得一次性的專屬工程費用津貼，集中支援業主修補老舊破損的大廈外牆，並重鋪天台面防水層。

韋志成解釋，上述兩項工程的費用，一般屬於花費較高的項目，每戶約需支付數萬元的工程費用。在「小區復修」計劃下，市建局將會為參與的住宅業主，不論自住或非自住，每戶提供額外的專屬工程費用津貼，減低每戶需分擔的工程費用比例。而樓宇業主亦可同時參加現時由政府推行的資助計劃，以獲取較高的資助。

協助設立儲備基金 提供3厘利息為期五年

他又指，為鼓勵參與「小區復修」的樓宇業主設立維修儲備基金並持續供款，為日後維修保養工程做好準備，市建局將協助業主設立儲備基金，並在供款的初期提供額外3厘利息，作為「鼓勵性利息」，為期五年。

多幢單幢式樓宇試行「聯廈聯管」

此外，區內有約30幢無法團、或未有物業管理公司管理的單幢式樓宇。市建局將夥拍香港房屋經理學會，試行「聯廈聯管」，協助未有成立法團的樓宇，盡早成立法團，然後與其他已有法團的單幢式樓宇，合組成一小區，共同聘用物業管理公司。

同時，市建局會資助業主聘用工程顧問，為室內單位進行檢驗，包括結構及滲水勘察，並資助工程所需要的修葺物料，以及由不同建造業機構所成立的義工團隊，安排義工協助進行修葺工作，例如輕度的剝落石屎、更換破損地磚等。