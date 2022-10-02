電子支付推動網購上升至9%　財爺：消費劵提振經濟有顯著效用

財政司司長陳茂波今日（2日）發表網誌，講述他在派發第二期消費劵首天的國慶日與民同樂的行程，並回顧8月初發放第一期消費劵，約六成用在零售交易、約三成用於餐飲，另外約一成則用在服務業，逾三分一市民在首月已用完消費劵。

他更披露，去年推出消費劵計劃以來，六家儲值支付平台合共新增了約800萬個消費者帳戶，以及超過15萬個商戶。今年首八個月的零售業網上銷售額累計有204.5億元，較去年同期增加近兩成二，網上銷售額在總零售貨值中的佔比為9.0%。



陳茂波(前排右二）國慶日出席升旗儀式。 （財政司司長網誌）

昨天（1日）約636萬名合資格市民獲發第二期的消費券，為零售及餐飲市道即時注入約150億元的消費力。陳茂波今在網誌表示，這幾天正值國慶節和重陽假期的長周末，濃厚的節日氣氛都有助增添消費意欲。消費券在刺激消費市道及提振經濟方面，效用顯著。

網購數字上升 佔總零售貨值由5.4%增至9%

他表示，隨著更多消費者及商戶接受電子支付，網上銷售交易額迅速增長，今年首八個月的零售業網上銷售額累計有204.5億元，較去年同期增加近兩成二，與前年同期相比更大升七成七。

其中，網上銷售額在總零售貨值中的佔比，亦由前年同期的僅5.4%，逐步增加到現時的9.0%。

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8月消費劵有三分一市民在首月用光 六成用於零售

陳茂波表示，「就以八月第一期規模約130億元的消費券為例，在發放的首月，約七成的券額已被使用。在這些消費額之中，約六成用在零售交易；約三成用於餐飲；另外約一成則用在服務業。若以使用人數計，超過三分之一的市民在獲發券首月已全額用完其消費券。」

他同時指出，雖然消費券可發揮短期提振作用，有利穩住信心，但零售市道始終受經濟大環境所影響，包括加息、港股及樓市受壓，但日前公布的八月份零售業銷貨價值微跌0.1%，但經季節性調整後，按月比較仍是續有增長。他認為消費券對於表現疲弱的零售市道，已發揮了一定程度的支撐作用。

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6家儲值支付平台合共新增800萬個消費者帳戶

陳表示，消費券計劃的另一個政策目標，是推動及深化電子支付的應用。自去年計劃推出以來，六家儲值支付平台合共新增了約800萬個消費者帳戶，以及超過15萬個商戶。

隨著更多消費者及商戶接受電子支付，網上銷售交易額迅速增長，他續稱，今年首八個月的零售業網上銷售額累計有204.5億元，較去年同期增加近兩成二，與前年同期相比更大升七成七。網上銷售額在總零售貨值中的佔比，亦由前年同期的僅5.4%，逐步增加到現時的9.0%。

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他強調，在持續轉差的外圍環境和愈趨激烈的市場競爭下，有必要加強支持科技創新及深化應用，為經濟及企業創造更大的增長空間。政府要讓「有為政府」和「高效市場」更好結合，推動產業多元發展和提升經濟增長動力。

陳茂波國慶日與民同樂使用消費劵

昨日國慶，陳茂波早上出席升旗儀式和國慶酒會後，約了一些基層家庭，包括落區時包餃子的朋友，結伴同遊賀國慶，先後到訪尖沙咀栢麗大道，向市民派發國旗，再一同乘坐天星小輪到灣仔，與小朋友乘坐維港水上單車（鴨仔船），之後再到一家酒樓變身點心員，以他本人的消費劵購買壽桃包，親自派給在場的茶客。

陳茂波提到即將召開的中共二十大，將會為香港籌劃未來發展時提供重要的方向，「二十大是十分重要的會議，將謀劃未來五年甚至更長時期中國共產黨和國家發展的目標任務、大政方針和行動綱領。」

特區政府國慶日升旗儀式。 （財政司司長網誌）

他稱，必須更深入認識、了解和領會黨和國家的發展及對未來的籌劃，把握關鍵、找對方向，推動香港更快更全面融入國家發展大局，更切實地服務國家所需，並為自身創造更光明亮麗的未來。