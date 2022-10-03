疫情．最新｜周四放寬社交距離措施　月中抗疫滿千日待復常

新冠病毒確診人數繼續回落，衞生防護中心昨日（2日）公布，新增3,569宗新冠病人確診個案，包括215宗輸入個案，再多六名患者死亡，確診宗數持續回落。



部份社近距離措施本周四（6日）開始放寬，包括食肆每枱人數上限由8人增至12人、宴會總人數上限倍增240人；酒吧每枱人數上限也由4人增至6人。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率10月1日平均值維持在0.7557，染疫人數仍呈減少趨勢，但有回升跡象。（港大醫學院圖片）

【12:02】本港新冠疫情在2020年初展開，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（3日）在電台節目指，今年10月18日是「抗疫千日」，市民對「復常」訴求有很大共識，建議施政報告可「全面鬆綁」，包括取消安心出行、機場核酸檢測等，「1,000日唔係短時間。」



對於現時仍維持4人限聚令。何栢良表示，4人限聚令已無任何地方繼續實施，相關措施無科學根據及實際需要，但若政府有非科學考慮，他亦會尊重政府的行政決定。

【11:34】多個政府部門今（3日）早到日前被納入強制檢測公告的何文田俊民苑文明閣進行執法行動。行動共檢查了138名受檢人士，當中六人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中四人發出了10,000元定額罰款通知書。

行動由教育局聯同九龍城警區和衞生署聯合進行，由上午約8時開始，至上午約11時結束。

【11:14】政府早前宣布，海外及台灣來港者人境檢疫由「3+4」改為「0+3」。實政圓桌立法會議員田北辰今日（3日）在電台節目指，「0+0」勢在必行，又指政府最早會在今星期公，最遲則是10月第3周公布。



田又指，要回復香港昔日競爭力，相信本港的檢測程序，將成為商務客或旅客考慮來港的決定性因素。他說，無旅客會希望來港檢測陽性後要隔離7天，故建議落機後，可利用快測取替核酸檢測。

【10:09】政府將於周四（6日）起放寬一系列社交距離措施，包括食肆由限8人一枱增至12人、宴會增一倍至最多240人。譽宴集團主席張家豪今日（3日）在電台節目中指，雖然歡迎政府放寬措施，但直言「未滿意」，期望日後可全面放寬，包括延長營業時間等。



張家豪又說，240人仍難滿足大部份宴會，因社團宴會，包括同鄉會、慶回歸或國慶等，人數隨時可達300至400人。

【09:57】政府早前宣布於本周四（6日）起取消郵輪公海遊熔斷機制。不過，曾在港參與公海遊的郵輪公司皇家加勒比，早前已將郵輪「海洋光譜號」從香港調往新加坡。



香港旅行社東主協會會長葉慶寧今日（3日）在電台節目中指，有關安排不符合業界期望，坦言應「一早就要取消熔斷機制」，惟延至現時才宣布，直言很多東西已救不回。他又指，突然調配船隻有難度，因郵輪回港需要時間部署，加上設置辦公室、招聘員工等，相信要數月時間，故對於今年年底前可復蘇郵輪活動並不樂觀。

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