疫情．最新｜屋宇署長列密切接觸者　新冠快測陰性　安排在家工作

新冠病毒確診人數繼續回落，衞生防護中心昨日（2日）公布，新增3,569宗新冠病人確診個案，包括215宗輸入個案，再多六名患者死亡，確診宗數持續回落。



部份社近距離措施本周四（6日）開始放寬，包括食肆每枱人數上限由8人增至12人、宴會總人數上限倍增240人；酒吧每枱人數上限也由4人增至6人。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率10月1日平均值維持在0.7557，染疫人數仍呈減少趨勢，但有回升跡象。（港大醫學院圖片）

屋宇署署長余寶美。（政府新聞處圖片）

【15:00】​屋宇署今日表示，屋宇署署長余寶美被列為一宗新型冠狀病毒檢測陽性個案的密切接觸者，正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫，期間會在家工作。余寶美有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性。

【12:39】政府不同部門今日（3日）先後在何文田俊民苑文明閣，及天后栢景臺一座的出入口，查核受檢人士的檢測證明，以確認是否遵循強制檢測公告完成檢測。在俊民苑文明閣的行動中，有138人接受檢查，當中六人未依從檢測公告，四人被10,000元；栢景臺一座則有475人接受檢查，38人未做檢測，23人被罰10,000元，即兩次行動共44人未有做檢測，27人被罰款，為庫房「進貢」27萬元。

【12:02】本港新冠疫情在2020年初展開，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（3日）在電台節目指，今年10月18日是「抗疫千日」，市民對「復常」訴求有很大共識，建議施政報告可「全面鬆綁」，包括取消安心出行、機場核酸檢測等，「1,000日唔係短時間。」



對於現時仍維持4人限聚令。何栢良表示，4人限聚令已無任何地方繼續實施，相關措施無科學根據及實際需要，但若政府有非科學考慮，他亦會尊重政府的行政決定。

【11:34】多個政府部門今（3日）早到日前被納入強制檢測公告的何文田俊民苑文明閣進行執法行動。行動共檢查了138名受檢人士，當中六人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中四人發出了10,000元定額罰款通知書。

行動由教育局聯同九龍城警區和衞生署聯合進行，由上午約8時開始，至上午約11時結束。

【11:14】政府早前宣布，海外及台灣來港者人境檢疫由「3+4」改為「0+3」。實政圓桌立法會議員田北辰今日（3日）在電台節目指，「0+0」勢在必行，又指政府最早會在今星期公，最遲則是10月第3周公布。



田又指，要回復香港昔日競爭力，相信本港的檢測程序，將成為商務客或旅客考慮來港的決定性因素。他說，無旅客會希望來港檢測陽性後要隔離7天，故建議落機後，可利用快測取替核酸檢測。

【10:09】政府將於周四（6日）起放寬一系列社交距離措施，包括食肆由限8人一枱增至12人、宴會增一倍至最多240人。譽宴集團主席張家豪今日（3日）在電台節目中指，雖然歡迎政府放寬措施，但直言「未滿意」，期望日後可全面放寬，包括延長營業時間等。



張家豪又說，240人仍難滿足大部份宴會，因社團宴會，包括同鄉會、慶回歸或國慶等，人數隨時可達300至400人。

【09:57】政府早前宣布於本周四（6日）起取消郵輪公海遊熔斷機制。不過，曾在港參與公海遊的郵輪公司皇家加勒比，早前已將郵輪「海洋光譜號」從香港調往新加坡。



香港旅行社東主協會會長葉慶寧今日（3日）在電台節目中指，有關安排不符合業界期望，坦言應「一早就要取消熔斷機制」，惟延至現時才宣布，直言很多東西已救不回。他又指，突然調配船隻有難度，因郵輪回港需要時間部署，加上設置辦公室、招聘員工等，相信要數月時間，故對於今年年底前可復蘇郵輪活動並不樂觀。

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