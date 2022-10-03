增3,529宗確診多三死　輸入個案佔343宗　創三個月以來新高

「0+3」實施一星期後，輸入個案數字急升！本港今（30日）新增3,529宗確診，當中輸入個案數字佔宗，創至少三個月來的新高，佔整體個案逾一成。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，此比率屬可控範圍，又強調本港在經歷兩波疫情後，可感染人數大幅減少，認為即使日後輸入個案確診數字再增加，亦不會對本港造成大影響。

另外，國慶假期後，學校呈報數字急增，有921名學生及教職員染疫，合共涉及509間學校，有20間學校，有23個別班級需停課。



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本港今日新增3,529宗確診個案，當中本地個案佔3,186宗。「0+3」實施一星期後，輸入個案數字急升，輸入個案為343宗，創至少三個月來的新高，佔整體個案逾一成。其中208宗於機場確診、94宗於抵港首3日在檢疫中心或社區檢測中心發現、而39宗於抵港第4至7日確診，2宗確診個案由檢疫中心發現，應為抵港確診人士的密切接觸者。

《香港01》翻查6月至今的輸入個案數字，發現在「0+3」措施推行後，7日輸入個案陽性比率上升至4.20%，較措施生放前上升了0.9%；而八月實施「3+4」措施時，其陽性比率則未有上升反而下跌。

梁子超：輸入個案比率屬可控範圍

呼吸系統科專科醫生梁子超相信，有不少本滯留在外地港人籍著「0+3」回港，加上英國近日確診數字有反彈，故才令輸入個案確診比率有輕微上升。被問到個案上升會否影響推行「0+0」的決定，他認為輸入個案大部分的確診數字都在機場中找到，即使他日推「0+0」，輸入個案在檢測後可以進入表列處所，其進入社區的時間亦不多。

他認為，此比率屬可控範圍，又強調本港在經歷兩波疫情後，可感染人數大幅減少，認為即使日後輸入個案確診數字再增加，亦不會對本港造成大影響。他續指，除非本港疫情出現較大的反彈，或在輸入個案中發現新的變異病毒株，否則本港毋須收緊入境限制。

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另外，個案中染BA.4／BA.5變種病毒株的比率再上升，衞生署公共衞生化驗服務處於9月21日至27日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.2%及89.7%。

學校呈報921宗個案 20校個別班級停課7天

學校呈報921宗個案，涉509間學校，分別有767名學生及154名教職員染疫。有20間學校的個別班級要停課7天，合共影響23班。有三間學校各有兩班要停課，分別為九龍塘天主教華德學校、西貢中心李少欽紀念學校及順德聯誼總會鄭裕彤中學。

院舍方面，再新增2間安老院舍及4間殘疾人士院舍有呈報個案，其中有7名院友中招，另有26名院友被列作密切接觸者。

安老院舍



1. 順景護理中心

2. 順恩護老中心



殘疾人士院舍



1. 匡智粉嶺綜合復康中心

2. 保良局永隆銀行金禧宿舍

3. 香港心理衞生會顯徑宿舍

4. 基督教家庭服務中心尚美家舍



本地個案即時有效繁殖率9月27日平均值維持在0.7446，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

醫管局表示，截至今日（3日）凌晨零時零分，共有1700名確診病人留醫，當中有156名新增確診病人。新增呈報一名危殆病人及一名嚴重病人，現時合共有34名危殆及25名嚴重病人，當中11名危殆病人正接受深切治療。

另外，過去一日新呈報三名確診病人在公立醫院離世，至今本港累計死亡個案共有10 176宗。

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