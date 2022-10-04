疫情．最新｜增3286宗確診　多8人死亡　9間學校有班級要停課

本港確診個案持續徘徊三千宗水平，今日（4日）新增3286宗確診個案，包括272宗輸入，多8人死亡，至今本港累計死亡個案共有10184宗。有3間安老院舍呈報共4宗個案，有9間學校共9班需停課。

公立醫院留院確診病人持續下降，累計有1651人仍留醫治療，當中有174名新增確診病人。另外，新增呈報四名危殆病人及三名嚴重，現時合共有35名危殆及24名嚴重病人，當中11人正接受深切治療。



部份社交距離措施本周四（6日）開始放寬，包括食肆每枱人數上限由八人增至12人、宴會總人數上限倍增240人；酒吧每枱人數上限則由四人增至六人。



社會要求「復常」呼聲不絕，運輸及物流局通知各航空公司，適用於本地機組人員堭閉環管理今日（4日）起取消，他們於外地時可外出活動，不用再困在酒店，回港後疫苗通行證維持「藍碼」，變相率先實行0+0，取代方法是連續五日進行核酸檢測。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率10月2日平均值維持在0.7557，染疫人數仍呈減少趨勢，但有回升跡象。（港大醫學院圖片）

【16:44】本港確診個案持續徘徊三千宗水平，今日（4日）新增3286宗確診個案，包括272宗輸入，多8人死亡，至今本港累計死亡個案共有10184宗。有3間安老院舍呈報共4宗個案，有9間學校共9班需停課。輸入個案中，有170宗在機場發現、42宗抵港1至3日確診、60宗4至7日發現。

三間出現個案安老院舍：



-北角百福老人院

-曉光(大角咀)護老中心

-保良局天恩護老院暨耆昌長者日間護理中心(天水圍天恩邨)

公立醫院留院確診病人持續下降，累計有1651人仍留醫治療，當中有174名新增確診病人。另外，新增呈報四名危殆病人及三名嚴重，現時合共有35名危殆及24名嚴重病人，當中11人正接受深切治療。

新呈報8宗感染離世個案，分別為2男及6女，年齡介乎66歲至96歲，有3人來自院舍。至於疫苗接種方面，4人無打針， 2 人打了3針、1位打了2針、1位打1針。

【14:18】今日（4日）為重陽節，雖然天文台發出酷熱天氣警告，但仍無阻一眾孝子賢孫拜山，上午時份排隊乘車往柴灣華人永遠墳場的人流絡繹不絕「打蛇餅」，有市民直指，過往疫情嚴峻都如常拜山，今日適逢先人死忌，更加需要到場。另有市民稱，因疫情暫停拜山兩年，感到「唔安樂」，今年完成接種疫苗後，終放心親身拜祭先人。



政府早前派發第二期消費券，有市民指金銀衣紙較過往昂貴約一成半，不過消費券有助減輕負擔。

▼10月4日 大批市民排隊乘車往柴灣華人永遠墳場拜山▼



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【13:35】本港疫情處於穩定期，政府接連放寬防疫措施，據悉運輸及物流局昨（4日）已通知航空公司可進一步放寬機組人員檢疫安排，機組人員回港後可獲豁免「黃碼」維持「藍碼」，變相首先實行「0+0」安排。



國泰航空今（5日）回應指，歡迎政府決定，並指新安排下會取消空勤人員在外站停留時的閉環管理安排，機組人員返港後，雖享豁免「黃碼」安排，惟首3天需要同時接受核酸檢測及快測，第4天亦須繼續接受核酸檢測。

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【11:25】7名私家醫生因涉嫌濫發醫學豁免證明書（俗稱免針紙）被捕，案件仍未開審，但政府日前（9月27日）已率先宣布，他們合共發出2萬多張醫學豁免證明書將不獲接納，並會由10月12日起失效，不過政府至今未交代法律依據。



立法會選委界議員江玉歡於社交網站指出，點名質疑醫務衞生局局長盧寵茂，指法例沒有賦予其廢除豁免醫學證明書的權力，質問為何局長一句「合理懷疑」就可以在未舉證之下，單方面宣布證明書失效，反問：「法治是香港的基石，亦是一國兩制的重要一環。如今是誰壞了法治？」

【11:20】政府周四（6日）起將放寬部分社交距離措施，包括取消郵輪公海遊的熔斷機制。環美郵輪碼頭董事總經理班智榮今日（4日）在電台節目坦言，要重新吸引郵輪公司回港絕不容易，除非與國際接軌才有機會。他表示，在每年年尾，郵輪公司會進行3年後的規劃，如本港仍未成為他們規劃的一部份，本港3年後將會「無船泊」。

▼2021年7月31日 公海遊有條件復辦▼



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【09:54】政府將在周四（6日）起放寬部分社交距離措施，包括食肆由限8人一枱增至12人等。呼吸系統科專科醫生梁子超今日（4日）在電台節目指，相信放寬對疫情無太大風險。而本港經歷多次大爆發，社區已建立群體免疫，過去7日單日個案平均下降27%，認爲現在是盡快放寬社交距離措施的「黃金機會」。

▼9月23日 政府公布「0+3」四大防疫新措施「0+3」▼



▼10月3日 「Walla Walla 嘩啦嘩啦歷史文化遊」 傳媒簡介會▼

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▼10月1日消費券第二期發放 旺角銀行中心旅行社重現人潮▼



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【08:00】疫情下幼童長時間接受網課，平時在家活潑開朗，再次回校面授課堂時，面對老師及同學卻變得沉默寡言，儼如燈制開關的表現持續一段時間，那麽小朋友可能患上「選擇性緘默症」。

香港選擇性緘默協會創辦人兼會長鄭穎賢表示，關於「選緘症」的求助個案從疫情前一個月逾30宗，升至現時每個月逾50宗求助。她強調「選緘症」並不罕見，而根據外國研究顯示，2歲7個月及4歲5個月為病發期高峰期，呼籲兒童在5歲前的黃金期接受治療。

香港選擇性緘默協會創辦人兼會長鄭穎賢表示，關於「選緘症」的求助個案從疫情前一個月逾30宗，升至現時每個月逾50宗求助。（歐嘉樂攝/資料圖片）

【01:25】政府近期接連放寬防疫措施，據悉運輸及物流局已通知各航空公司，今（４日）起取消本地機組人員閉環管理安排，他們於外地時可外出活動，回港後亦不會轉「黃碼」，疫苗通行證維持「藍碼」，變相率先實行0+0。

放寬措施後，本地機組人員於外地不再被強制留在酒店，可自由外出；不過新增回港後，需連續五天做核酸檢測。

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▼10月1日消費券第二期發放 有市民到Apple Store買電子產品▼



▼10月1日起強制檢測公告▼



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▼10月2日 孝子賢孫重陽節前到西營盤買紙紮品▼

