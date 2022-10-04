疫情．最新｜航空業率先復常　機組人員閉環管理取消　在外可外出

本港疫情回穩，衞生防護中心昨（3日）公布，新增3,529宗確診個案，包括343宗輸入個案，再多三名患者死亡，確診宗數未見大幅波動。部份社交距離措施本周四（6日）開始放寬，包括食肆每枱人數上限由八人增至12人、宴會總人數上限倍增240人；酒吧每枱人數上限則由四人增至六人。



社會要求「復常」呼聲不絕，運輸及物流局通知各航空公司，適用於本地機組人員堭閉環管理今日（4日）起取消，他們於外地時可外出活動，不用再困在酒店，回港後疫苗通行證維持「藍碼」，變相率先實行0+0，取代方法是連續五日進行核酸檢測。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率10月2日平均值維持在0.7557，染疫人數仍呈減少趨勢，但有回升跡象。（港大醫學院圖片）

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【08:00】疫情下幼童長時間接受網課，平時在家活潑開朗，再次回校面授課堂時，面對老師及同學卻變得沉默寡言，儼如燈制開關的表現持續一段時間，那麽小朋友可能患上「選擇性緘默症」。

香港選擇性緘默協會創辦人兼會長鄭穎賢表示，關於「選緘症」的求助個案從疫情前一個月逾30宗，升至現時每個月逾50宗求助。她強調「選緘症」並不罕見，而根據外國研究顯示，2歲7個月及4歲5個月為病發期高峰期，呼籲兒童在5歲前的黃金期接受治療。

香港選擇性緘默協會創辦人兼會長鄭穎賢表示，關於「選緘症」的求助個案從疫情前一個月逾30宗，升至現時每個月逾50宗求助。（歐嘉樂攝/資料圖片）

【01:25】政府近期接連放寬防疫措施，據悉運輸及物流局已通知各航空公司，今（４日）起取消本地機組人員閉環管理安排，他們於外地時可外出活動，回港後亦不會轉「黃碼」，疫苗通行證維持「藍碼」，變相率先實行0+0。

放寬措施後，本地機組人員於外地不再被強制留在酒店，可自由外出；不過新增回港後，需連續五天做核酸檢測。

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