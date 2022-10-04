疫情．最新｜航空業率先復常　機組人員閉環管理取消　在外可外出

撰文：王潔恩 黃偉倫 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 呂穎姍 馬煒傑 何瑞芬 梁晉穎
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本港疫情回穩，衞生防護中心昨（3日）公布，新增3,529宗確診個案，包括343宗輸入個案，再多三名患者死亡，確診宗數未見大幅波動。部份社交距離措施本周四（6日）開始放寬，包括食肆每枱人數上限由八人增至12人、宴會總人數上限倍增240人；酒吧每枱人數上限則由四人增至六人。

社會要求「復常」呼聲不絕，運輸及物流局通知各航空公司，適用於本地機組人員堭閉環管理今日（4日）起取消，他們於外地時可外出活動，不用再困在酒店，回港後疫苗通行證維持「藍碼」，變相率先實行0+0，取代方法是連續五日進行核酸檢測。

昨日疫情總覽：

疫情．10.3｜增3529宗確診　多156名病人入院　輸入個案佔4.2%
本地個案即時有效繁殖率10月2日平均值維持在0.7557，染疫人數仍呈減少趨勢，但有回升跡象。（港大醫學院圖片）

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▼10月1日消費券第二期發放　旺角銀行中心旅行社重現人潮▼

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選擇性緘默症求助個案疫下升7成　幼童在外似「熄燈」閉口或患病

【08:00】疫情下幼童長時間接受網課，平時在家活潑開朗，再次回校面授課堂時，面對老師及同學卻變得沉默寡言，儼如燈制開關的表現持續一段時間，那麽小朋友可能患上「選擇性緘默症」。
香港選擇性緘默協會創辦人兼會長鄭穎賢表示，關於「選緘症」的求助個案從疫情前一個月逾30宗，升至現時每個月逾50宗求助。她強調「選緘症」並不罕見，而根據外國研究顯示，2歲7個月及4歲5個月為病發期高峰期，呼籲兒童在5歲前的黃金期接受治療。

香港選擇性緘默協會創辦人兼會長鄭穎賢表示，關於「選緘症」的求助個案從疫情前一個月逾30宗，升至現時每個月逾50宗求助。（歐嘉樂攝/資料圖片）
機組人員閉環管理取消　於外地自由外出　回港維持「藍碼」

【01:25】政府近期接連放寬防疫措施，據悉運輸及物流局已通知各航空公司，今（４日）起取消本地機組人員閉環管理安排，他們於外地時可外出活動，回港後亦不會轉「黃碼」，疫苗通行證維持「藍碼」，變相率先實行0+0。

放寬措施後，本地機組人員於外地不再被強制留在酒店，可自由外出；不過新增回港後，需連續五天做核酸檢測。

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0+3｜輸入個案343宗創至少三個月新高　比率較實施前升一個百分點亞洲多國取消上機檢測搶旅客　田北辰：港府最快本周公布「0+0」日內放寬食肆限制　飲食業界指歡迎但未滿意　仍難滿足社團宴會周四起取消公海遊熔斷機制　業界稱已救不回　對年底復蘇不樂觀何栢良：10月18日迎「抗疫千日」　是時候取消安心出行及限聚措施

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20歲男子確診後獲紅碼　違例擅離家圖闖食肆　判罰2000元港大研究證兩款新冠口服藥減染疫者病毒量　死亡率分別降52%及66%新世界4.5天工作周3個月試行期完結　WFH安排調整至每2周一天

▼10月1日起強制檢測公告▼

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強制檢測｜68大廈上榜逾半屬私樓　半島豪庭、擎天半島等上榜強制檢測｜政府突擊檢查栢景臺、文明閣　27人未遵強檢共罰27萬秀茂坪邨、啟晴邨及筆架山豪宅區污水陽性　政府派15萬快測包乘嘩啦嘩啦了解銅鑼灣避風塘歷史　船家導賞團介紹唯一水上天后廟

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新冠肺炎
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BioNTech復必泰疫苗
疫苗接種
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