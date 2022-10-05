疫情．10.5｜增3642宗確診　多10人死亡　學校呈報達1147宗

本港今日（5日）新增3642宗確診個案，包括324宗輸入，多10人死亡。重陽節假期後學校呈報個案大增至1147宗，涉644間學校，16間學校有17班有確診個案要停課。另外，6間院舍新增有確診，涉7名院友感染。

自上周一(9月26日)起放寬入境檢疫安排至「0+3」，輸入個案有顯著上升，自上周一的188宗增至今日的324宗，升幅達72%，亦是過去七日第二次錄得三百宗以上水平，今日輸入個案亦比昨日272宗上升19%。



部份社交距離措施今日（5日）午夜過後放寬，包括食肆每枱人數上限由八人增至12人、宴會總人數上限倍增240人；酒吧每枱人數上限則由四人增至六人。



昨日疫情總覽：



▼10月1日消費券第二期發放 旺角銀行中心旅行社重現人潮▼



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▼10月5日 強制檢測大廈名單▼



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【17:58】繼全國人大常委譚耀宗早前引述「內地朋友」，指中共二十大結束後，香港與內地通關政策有機會放寬。全國僑聯副主席盧文端今（5日）在報章撰文，指有關說法並非空穴來風，但二人都未提及詳情。



譚耀宗接受《香港01》查詢時，指現階段大家對通關內地的細節只能「靠估」，不過由於內地未召開二十大，已見放寬政策趨勢，因此可合理預期檢疫日數會愈放愈寬，具體步伐要視乎內地特效藥研發進度，而一旦放寬從香港入境的檢疫限制，相信對海外地區的做法也會同步調整。

【16:27】本港疫情持續，政府今日（5日）表示，葵青、西貢及沙田區部份大廈污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，居民需要快測，當中涉及葵涌花園、將軍澳蔚藍灣畔、馬鞍山錦暉苑等。當區的民政事務處將會陸續向21個屋苑的居民、清潔工和物業管理員，派發共約14萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼10月5日 部份污水陽性屋苑▼



【16:26】本港今日（5日）新增3642宗確診個案，包括324宗輸入，多10人死亡。重陽節假期後學校呈報個案大增至1147宗，涉644間學校，16間學校有17班有確診個案要停課。另外，6間院舍新增有確診，涉7名院友感染。

【12:55】再有政府部門聯合執法，今早（5日）到早前納入強制檢測公告的柴灣華廈邨華欣樓，查核受檢人士的檢測證明。行動中共檢查163名受檢人士，當中八人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中四人發出了10,000元定額罰款通知書。

​是次行動由房屋署聯同東區警區和衞生署進行，行動今日上午約8時半，至上午約11時半分結束。

【12:13】多個政府部門今早（5日）到被納入強制檢測公告的葵涌寶梨街8號怡峰苑悅峰閣進行執法行動，是次行動共檢查了344名受檢人士，當中六人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中三人發出了10,000元定額罰款通知書。

是次行動由地政總署聯同葵青警區和衞生署聯合進行，由上午約8時半至上午約11時半結束。

【10:55】政府昨日（4日）起調整機組人員檢疫安排，國泰航空向員工發內部電郵，宣布由同日凌晨起，取消機組人員到外地需要進行閉環式隔離的規定。但除飲食外，於外地逗留時，需避免除口罩，到酒吧及酒館，以及參與大型聚會。此外，曾停留外站人員抵港時在機場也要「檢測待行」，無論是即日往返或曾在外站逗留，機組人員返港後第1至4日均需要做核酸檢測，而第1至3日需同時做快測。

國泰空中服務員工會外務副主席蕭詠恩今日（5日）在電台節目表示，歡迎政府及國泰安排，同事亦願意配合相關措施，「等咗兩年幾後終於有一個放寬，開心、正面。」但仍然希望可再放寬：「逐步逐步嚟回復正常。」不過她認為員工需連續4日接受核酸檢測有不便，因此希望減少核酸檢測日數， 「做少一、兩日，希望大家正常生活。」

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▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



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▼9月29日 公務員事務局介紹荔枝角公園社區疫苗接種站▼



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▼10月3日 「Walla Walla 嘩啦嘩啦歷史文化遊」 傳媒簡介會▼



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▼10月1日起強制檢測公告▼



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▼10月4日 最熱重陽節下柴灣墳場拜山人潮▼

