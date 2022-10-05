疫情｜增3642宗確診　輸入個案比率升佔近9％　多10人死亡

本港確診個案近日持續徘徊三千宗水平，衞生署公佈今日（5日）新增3,642宗確診，當中3,318宗為本地個案，324宗為輸入個案，其中輸入個案再度破300宗。重陽節假期後學校呈報再破千，新增1,147名學生及教職員染疫，合共涉及644間學校，有16間學校的17個班別需停課。

自上周一(9月26日)起放寬入境檢疫安排至「0+3」，輸入個案有顯著上升，自上周一的188宗增至今日的324宗，升幅達72%，亦是過去七日第二次錄得三百宗以上水平，今日輸入個案亦比昨日272宗上升19%。



醫管局新呈報10名確診病人在公立醫院離世，涉及4男6女，年齡介乎68至94歲，當中有7人已完成接種3針。



本港今日新增3,642宗確診個案，當中本地個案佔3,318宗，輸入個案為324宗，佔整體個案近9%，比率較昨日4%上升，今日輸入個案中，213宗為機場檢測樣本陽性，佔總數逾65%；餘下個案中，67宗為第1至3日樣本陽性、44宗為第4至7日樣本陽性。

衞生署公共衞生化驗服務處於9月26日至10月2日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約2.8%及90.7%。

學校呈報1,147宗個案，本港再多644間學校呈報陽性個案，分別涉及977名學生及170名教職員。有16間學校的17個班別要停課7天。今日增一間有多於一個班別需要停課的學校，為滬江維多利亞學校。

院舍方面，再新增4間安老院舍及2間殘疾人士院舍有呈報個案，其中有7名院友中招，另有20名院友被列作密切接觸者。

新呈報有個案院舍：



安老院舍：



1、耆康會東蓮覺苑護理安老院 (新界將軍澳翠林邨康林樓及安林樓4字樓)

2、愛德（葵涌）安老院有限公司 (新界葵涌石蔭路113至117號獅子樓1字樓及2字樓)

3、長春護老中心 (九龍紅磡差館里17號聚賢大廈1至2字樓)

4、友愛好盛護老院有限公司 (新界元朗金輝徑28號好盛洋樓1字樓)

殘疾人士院舍：



1、竹園樂安居復康院舍 (新界元朗丈量約份第104約地段第2369號B分段之第19分段)

2、香港心理衞生會敦睦軒 (九龍觀塘功樂道2號5樓)

截至今日凌晨零時零分，有1,675名確診病人留醫治療，當中有182名新增確診病人；5名危殆病人及4名嚴重病人，現時合共有36名危殆及19名嚴重病人，當中13名危殆病人正接受深切治療。

▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



+ 1

醫管局新呈報10名確診病人在公立醫院離世，涉及4男6女，年齡介乎68至94歲，其中一人為院舍院友。死者當中，2人無打針紀錄，1人已打2針，7人已完成3針接種。至今本港累計死亡個案共有10194宗。

▼10月4日 最熱重陽節下柴灣墳場拜山人潮▼

