明起開展流感疫苗接種計劃　醫管局指本港免疫水平低籲盡快接種

2022/23年度政府防疫注射計劃，明日（6日）展開，醫院管理局同日將分階段在各公立醫院及門診診所為，合資格人士接種季節性流感疫苗。首階段先為公立醫院及門診診所病人接種，次階段是為65以上長者接種，第三階段是為從事飼養及屠宰家禽或豬隻行業的人士接種。

合資格的病人可以到各公立醫院、專科及普通科門診診所接種季節性流感疫苗；在專科及普通科門診診所定期覆診的合資格病人，可於注射計劃開展後，按原定覆診日期到診所接種疫苗。



根據衞生防護中心的建議，2019冠狀病毒病疫苗可與包括季節性流感疫苗在內的其他疫苗同時接種。醫管局總感染控制主任賴偉文指出，本地季節性流感活躍程度自2020年2月以來一直處於低水平，因此整體人口對流感的免疫反應水平亦較低，擔心今年冬季流感的傳播風險可能會增加，呼籲市民盡早接種疫苗。



2022/23季節性流感防疫注射計劃時間表。（醫管局提供）

公立醫院、專科及門診病人優先接種

今年季節性流感疫苗注射計劃會分三個階段展開，首階段會為合資格的公立醫院及門診診所病人接種。合資格的病人可以到醫管局轄下各公立醫院、專科及普通科門診診所接種季節性流感疫苗；而在專科及普通科門診診所定期覆診的合資格病人，可於注射計劃開展後，按原定覆診日期到診所接種疫苗。如果覆診日期在注射計劃期間以外，則可以親臨或致電所屬診所安排接種疫苗。

▼9月22日 盧寵茂及林文健接種第四劑科興疫苗及流感疫苗▼



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▼醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之普通科門診診所▼



次階段為長者接種 第三階段從事禽畜業人士

第二階段的注射計劃將於10月24日展開，普通科門診診所會為居於社區的65歲或以上長者接種疫苗；第三階段的注射計劃10月31日展開，由有關政府部門轉介的從事飼養及屠宰家禽或豬隻行業的人士，亦可到選定的普通科門診診所接種。

▼2022/23「政府防疫注射計劃」的合資格組別人士▼



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而根據衞生防護中心的建議，2019冠狀病毒病疫苗可與包括季節性流感疫苗在內的其他疫苗同時接種。普通科門診診所可以為合資格人士在接種流感疫苗時一併接種2019冠狀病毒病疫苗，醫護人員會根據其過往的接種紀錄提供建議。

社區疫苗接種中心可同時接種流感疫苗

至於各區社區疫苗接種中心，亦可讓50歲或以上接種新冠疫苗的香港居民選擇同時免費接種流感疫苗，衞生署轄下的指定母嬰健康院及學生健康服務中心亦可讓分別6個月至36個月大的幼童，和三歲至未滿12歲的兒童，預約接種新冠疫苗時選擇同時免費接種流感疫苗。

醫管局總感染控制主任賴偉文呼籲市民盡早接種季節性流感疫苗，以提升對流感的免疫力。（羅君豪攝/資料圖片

季節性流感活躍程度自2020年2月起處於低水平

醫管局總感染控制主任賴偉文呼籲，市民盡早接種季節性流感疫苗，以提升對流感的免疫力。本地季節性流感活躍程度自2020年2月以來一直處於低水平，因此整體人口對流感的免疫反應水平亦較低。醫管局擔心今年冬季流感的傳播風險可能會增加，有可能增加流感與2019冠狀病毒病共同流行的可能性，對體弱人群和醫療系統構成額外負擔。

他又提到根據外國研究，同時感染流感病毒及2019冠狀病毒病的病人出現嚴重疾病及死亡的風險會較高。因此呼籲市民應盡快接種流感疫苗，如市民尚未完成接種2019冠狀病毒病疫苗，亦應該盡快安排接種。

▼9月29日 公務員事務局介紹荔枝角公園社區疫苗接種站▼

