疫情．最新｜食肆每枱今起上限增至12人 酒吧每枱最多6人
撰文：王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 呂穎姍 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎
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衞生署昨日（5日）公布新增3,642宗確診個案，多10人死亡。自上周一（9月26日）起入境檢疫安排放寬至「0+3」後，輸入個案顯著上升，由當日的188宗增至昨日的324宗，升幅達72%，佔單日確診比率8.9%；亦是七日來第二次錄得300宗以上水平。不過對比入境人數，七日平均輸入個案比率都是4.2%，比率與前兩日相若，但比入境檢疫「0+3」上周一（9月26日）實施前高出1個百分點。
部份社交距離措施即日起放寬，食肆每枱人數上限由八人增至12人、宴會總人數上限倍增至240人；酒吧每枱人數上限則由四人增至六人，但進入前仍須進行快測的要求則維持不變。
昨日疫情總覽：
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▼６月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼
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▼10月1日起強制檢測公告▼
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