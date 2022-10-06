前警員迫子看色情片兼手淫　官斥厚顏無恥持續犯案　判囚4年

前警員涉向讀小五的兒子播放色情片，不但在兒子面前手淫，之後更要對方與他一同自瀆。他又涉向兒子直播與妻的交歡情況，翌日問兒子：「我尋晚雄唔雄武啊？」前警員早前被陪審團裁定向16歲兒童作猥褻行為罪，和煽惑16歲以下兒童作嚴重猥褻行為共4罪罪成。被告的律師求情指，本案有別於一般同類案件，被告沒有把事主當成洩慾對象，只是作了愚蠢的行為。法官李運騰今(6日)在高等法院判刑時，直斥被告𣎴但自甘墮落，更荼毒兒子，禍延下一代，更厚顏無恥地持續案。判被告入獄4年。



47歲的被告於1998至2019年任職警員。陪審團早前裁定被告兩項向16歲兒童作猥褻行為罪，和兩項煽惑16歲以下兒童作嚴重猥褻行為罪成，時間介乎2016年至2018年12月，被告的兒子X當時約10至12歲，X稱讀小五時被告叫他看色情片，並曾用籘條等迫他一同手淫。

求情稱並無視X為洩慾對象

辯方求情時指本案是悲劇，被告做出極度愚蠢的行為。他愛鍚兒子X，但因本案失去了家庭。律師又指本案有別於一般性罪行的案件，被告非視X為洩慾對象，他不是為了性滿足而犯案，並非同類案件中最嚴重，而被告的警員身份，亦不影響本案的判刑。律師又指，事主X的報告雖指X雖有創傷後遺症，但生活已回復正常。X在家人支持下，讀書等各方面表現不錯。X之前作供令他回想事件，感到不安，但X亦能克服。

X無法忍受再聽到被告的聲音

惟法官判刑時引述X的報告指，X於2018年尾無法忍受被告對他的操控，2019年初終揭發被告的不當行為，X事後仍對色情影像感噁心。審訊令他再想起事件，無法忍受再見到被告和聽到他的聲音，對於被告攻擊X的誠信和精神狀況，X感到憤怒。此外，X的母親亦自責未有及早發現事件。

高院法官李運騰判刑時斥被告自甘墮落，荼毒兒子，更厚頻無恥持續犯案。(資料圖片)

被告的報告則指，他有妄想症病史，有戒心及迴避問題，專家未能評估其重犯風險。法官透露，被告任警員時因擅離職守，最終被革職。

官斥被告令人震驚地厚顏無恥

法官判刑時指，被告和X自瀆時未有身體接觸，但亦考慮X在案發時心智未成熟，而被告作為X的生父，對X有教育和管教的責任，卻未有以身作則，反而無恥地做出令人作嘔的猥褻行為。被告耽於聲色，教唆兒子。他不但自甘墮落，更荼毒兒子，禍延下一代，或令兒子產生扭曲的性觀念，並影響他和異性建立關係的交際能力。

法官又指，被告案發時為警員，是加刑因素，雖然他並非利用職權犯案，但他令人震驚地，厚顏無恥地持續犯案，違反警員的責任和公眾對警員的信任。

47歲被告在高等法院被裁定4項對16歲以下兒童作猥褻行為罪成。（盧翊銘攝）

被告區院另涉兩案

被告另涉兩宗案件，其中一宗涉及32項不誠實罪行，另一案涉及一項對所看管兒童忽略罪，兩案將在區域法院處理。

案情指，被告案發時仍是警員，他與妻子及X居於屯門一警員宿舍。2019年3月，X向社工透露讀小一時，被告已教他若上課時眼瞓，可到廁所抓下體，X自言試過，認為有效。

兒子面前手淫兼問你搞唔搞

X約10歲讀小五時，被告開始每星期向他播放色情片，內容包括性交、口交等，亦有男女、男男或女女的性交等。被告又在X面前露下體及手淫，並問X：「你搞唔搞？」X後來亦跟著一起做。X指，此情況後來變得頻繁，並幾乎每天都做。X曾拒絕手淫，被告曾拿出籘條作勢打他，迫X就範。

X又稱有次和被告一同看英超球賽時，X的母親正在房間入房。被告關上睡房門，要X一起手淫。X拒絶，被告便用被袋套住X，並拿出刀，迫X一起做。

向子直播與妻交歡以作真人示範

此外，X作供時透露有次被告帶他外出，並稱有事要「慶祝」，便帶他到商場的廁格，自人在各自的廁格內手淫。X又稱，被告曾向他表示X需要看「真人示範」，被告便在與妻的房間中安裝攝錄鏡頭，並在X的手機安裝程式，讓X可觀看被告與X母交歡的直播情況，被告翌日並問X：「我尋晚雄唔雄武啊？」X指被告之後拆除並掉了攝錄鏡，又把他手機觀看用的程式刪掉。X提及事件時直言，覺得很變態。

被告指X受唆使下誣告

此外，庭上透露X患有自閉症譜系障礙及適應障礙，曾有隱藏式陰莖及包皮過大情況，但後來他接受手術，下體問題已醫治。審訊時亦曾傳召泌尿科醫生作供，指手淫對隱藏式陰莖病情並無幫助。

被告則否認一切指控，並稱因他和妻子的關係轉差，X夾在中間，他疑X受到他人唆使才誣告親父。

案件編號：HCCC 251/2021