常吃快餐外賣提防高血壓來襲　夜間有鼻鼾亦成健康警號

隨住都市人生活習慣轉變，高血壓愈來愈有年輕化趨勢，運動量不足、肥胖、攝取過多鹽分等都是加劇高血壓的成因。大部分高血壓個案無明顯病徵，難以察覺，僅少部分人有頭痛、頭暈情況，去到有氣促或水腫，大多已出現併發症。高血壓被視為「隱形殺手」，難有明顯警號或身體先兆，建議有家族病史、不良生活習慣的高危一族，即使年輕人亦應每年體檢，或買血壓機定期量度血壓，有助及早防治。

撰文：醫善同行醫學顧問、心臟科專科醫生李家輝



根據世界衞生組織定義，上下壓超過140/90mmHg即為高血壓，而近年美國心臟協會將高血壓定義收緊至130/80mmHg。高血壓分為原發性及繼發性，前者指未有明確病因的個案，後者多有醫學疾病導致，例如常見的腎病，腎血管收窄或腎上腺瘤均有機會引發高血壓；另一常見病因是睡眠窒息症，有研究顯示，高達一半高血壓病人同時患有睡眠窒息症。這類病人多數肥胖、頸圍粗，呼吸道收窄而影響呼吸，氧氣不足以致血壓上升。

雖然原發性高血壓大多沒有明確病因，但有家族病史的人屬高危因素，這類病人一般較為年輕就發病；後天因素則多為都市人不良生活習慣，例如攝取鹽分過多，當體內太多鈉便會導致水腫，令血壓上升。一般來說，健康的成年人每日不應攝取多過兩克鈉，加工食品、快餐及「重口味」的食物均含有大量鈉，應盡量少吃，並減少進食外賣食物。吸煙會導致動脈硬化令血壓上升，而過量飲酒會導致腎上腺荷爾蒙失調，從而也令血壓上升。

大部分的高血壓個案沒有病徵，多數體檢始發現，當有病徵或已有併發症出現，例如氣喘、心口翳可能是心肌肥厚的徵兆；當高血壓影響眼底視網膜，可能會影響視力。高血壓亦可導致一系列的心血管疾病，例如冠心病、心房顫動、缺血性或出血性中風、主動脈擴張、主動脈剝離等。患有高血壓人士可考慮一併做睡眠窒息症測試，若患上嚴重睡眠窒息症而得到醫治，可令血壓更易受控。要知道自己是否有睡眠窒息症，可留意睡覺時會否有鼻鼾聲、翌日沒有精神、反應慢或日間嗜睡等。

不少人以為高血壓要終身用藥，事實並非必然，部分病人透過戒煙、適當運動、保持健康體重或減少鹽分攝取量，成功令血壓回復正常水平。睡眠窒息症導致的高血壓，亦可透過戴上正壓機對症下藥而降低血壓。部分病人對用藥亦有謬誤，最常見是當血壓降低了便自行停藥，但其實降血壓藥並不會即時發揮藥效，突然停藥有機會令到數日後的血壓反彈，當血壓大起大跌反而更易有後遺症。

要保持良好血壓水平，除了以上因素，尤其減少鈉攝取外，鉀亦是重要元素。鉀有利將鈉隨尿液排出體外，因此適量攝取鉀亦有利保持健康血壓水平。

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